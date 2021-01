80 statt 1000 Euro: So schlecht sind billige iPhone-Fakes aus China

Auf den einschlägigen chinesischen Handelsplattformen versuchen einige Billig-Hersteller wieder mit vermeintlichen iPhone 12-Kopien zu punkten. Der Kunde wird dabei mit so spektakulären Aussagen wie einer Preissenkung von über tausend auf unter hundert Euro angelockt. Darauf wird zwar der aufmerksame Verbraucher kaum hereinfallen, es genügt aber, um die Aufmerksamkeit unseres Kollegen Alexander Böhm zu wecken.Gleich zwei Geräte hat er ausprobiert. Und die Ergebnisse sind ungefähr so, wie es der Preis verspricht. Die Hersteller versuchen zwar sogar mit Fake-Angaben in den Status-Anzeigen des Betriebssystems eine bessere Hardware vorzugaukeln - doch verrät sich die echte Ausstattung natürlich sehr schnell. Und da es hier auch nichts ausmacht, die Geräte beim Öffnen zu zerstören, gibt es auch einen Einblick ins Innenleben. Dieser zeigt beispielsweise, dass auch hinter den meisten Kamera-Öffnungen schlicht gar nichts steckt.