Super Bowl 2023: Indiana Jones 5 zeigt neuen Trailer

Harrison Ford kehrt als legendärer Archäologe in den mit Spannung erwarteten fünften Teil des kultigen "Indiana Jones"-Franchise zurück, bei dem James Mangold Regie führt. Produziert wird der Film von Kathleen Kennedy, Frank Marshall und Simon Emanuel, als ausführende Produzenten fungieren Steven Spielberg und George Lucas. John Williams, der seit dem Original "Raiders of the Lost Ark" von 1981 jedes Indy-Abenteuer vertont hat, komponiert auch diesmal die Musik. Am 30. Juni 2023 startet "Indiana Jones und der Ruf des Schicksals" in den US-Kinos. Hierzulande erwartet uns der Film sicherlich wieder ein oder zwei Tage vorher.