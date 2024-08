Pünktlich zur Urlaubszeit sinken bei Saturn die Preise für beliebte JBL-Kopfhörer. Und das sowohl für On-Ear-Modelle mit Ge­räusch­un­ter­drü­ckung (ANC) als auch für Truly-Wireless-Headphones im Open-Ear-Design. Unser Überblick zeigt euch die Audio-Schnäppchen.

Sommer, Sonne und bester Klang

JBL Live 770NC: Signature Sound mit ANC

JBL Live 770NC Jetzt für 124,99 Euro bei Saturn

JBL Soundgear Sense mit OpenSound-Technologie

JBL Soundgear Sense Jetzt für 99,99 Euro bei Saturn

Ob im Zug, im Flugzeug oder am Strand - Kopfhörer gehören in jedes gut sortierte Reisegepäck. Und genau hier kommen JBL und Saturn ins Spiel. Denn im Juli werden die beiden Bestseller JBL Live 770NC (Over-Ear) und JBL Soundgear Sense (Open-Ear) im Online-Shop stark reduziert.Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers kann man jetzt bis zu 33 Prozent sparen und zudem von einer versandkostenfreien Lieferung oder sogar einer Uber-Express-Lieferung innerhalb von 90 Minuten profitieren.Die JBL Live 770NC-Kopfhörer überzeugen mit cleveren Technologien. Ihre adap­ti­ve Geräuschunterdrückung passt sich dynamisch an die Umgebung an und miniert so störende Außengeräusche und die 40-mm-Treiber liefern einen klaren, ausgewogenen Klang, der Musikliebhabern gefallen wird. Die Smart-Ambient-Technologie sorgt zudem für die Möglichkeit, wichtige Um­ge­bungs­ge­räu­sche durchzulassen, was besonders in urbanen Räumen von Vorteil ist.Weiterhin punkten die Kopfhörer mit einer Akkulaufzeit von bis zu 65 Stunden, optimal also für lange Reisen oder ausgedehnte Arbeitssessions. Die Schnell­la­de­funk­tion ist ein weiterer Pluspunkt, fünf Minuten am Strom bringen vier weitere Stunden Musik. Die Bluetooth 5.3-Verbindung sorgt derweil für eine stabile Über­tragung, während die Multipoint-Verbindung den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Geräten ermöglicht - ein echter Mehrwert der JBL Live 770NC.Mit ihrer OpenSound-Technologie und dem Open-Ear-Design zeigen sich die JBL Soundgear Sense als Exot unter den Truly-Wireless-Kopfhörern. Der Schalldruck wird durch Wellen in Richtung eurer Ohren geleitet, ohne dass die Kopfhörer den Gehörgang blockieren. Kann das nicht jeder hören? Nein: Durch ein Aus­gleichs­sig­nal sollen nahezu keine Geräusche nach außen austreten, sodass eure Privatsphäre geschützt ist - egal ob beim Musikhören oder Telefonieren.Die 16,2-mm-Membranen sollen über einen Algorithmus zur Bassverbesserung verfügen und mit einem ausdrucksstarken Bass und reinem Sound überzeugen - ganz ohne Over- oder In-Ear-Design. Überdies beträgt die Akkulaufzeit sechs Stunden, weitere 18 Stunden stecken in der mitgelieferten Ladebox. "Eine schnelle 15-minütige Aufladung bringt weitere vier Stunden Musik", verspricht JBL. Zu guter Letzt sind die JBL Soundgear Sense nach IP54 gegen Staub, Nässe und Schweiß geschützt - optimal für den Work-out im Urlaub.