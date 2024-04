Waipu.tv startet ein neues Bestpreis-Angebot. Für nur 5 Euro im Monat erhaltet ihr das komplette Perfect Plus-Jahres­paket und oben­drauf ein Jahr lang Filme und Serien von Sky WOW. So günstig ist sonst nur die Black-Friday-Aktion des TV-Streaming-Dienstes.

Oster-Angebot mit großem Sparpotenzial

Waipu.tv Jahrespaket + WOW TV, Filme & Serien für mtl. 5 Euro

insgesamt

TV-Streaming mit Waipu.tv: Das sind die Vorteile

Waipu.tv Jahrespaket + WOW TV, Filme & Serien für mtl. 5 Euro

Sky WOW Filme & Serie mit Kino- und US-Hits

Perfect Plus Jahrespaket inklusive

WOW Filme & Serien Jahrespaket inklusive

267 Sender (252 in HD), 68+ Pay-TV-Sender

30.000 Filme und Serien auf Abruf

100 Stunden Aufnahmespeicher

Auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig

Nach 12 Monaten monatlich kündbar

Gesamtersparnis ca. 180 Euro

Monatlich nur 5,00 Euro

Waipu.tv Jahrespaket + WOW TV, Filme & Serien für mtl. 5 Euro

Pünktlich zu Ostern senkt Waipu.tv seine Preise drastisch. Nicht nur bietet man 50 Prozent Rabatt auf das Perfect Plus-Jahrespaket, sondern legt dem Angebot gleichzeitig einen Gutschein für einen 12-monatigen Zugang zum Sky WOW Filme & Serien-Abo bei. Ein toller Deal für alle Schnäppchen-Jäger, die vom klassischen TV-Empfang auf das Fernsehen via Internet umsteigen wollen.Für ein Jahr erhaltet ihr den Waipu.tv-Deal samt WOW-Streaming für monatlich 5 Euro . Die Gesamtkosten liegen somit bei nur 60 Euro. Normalerweise würden für das Perfect Plus-Jahrespaket und Sky WOW Filme & Serien192 Euro anfallen. Die Ersparnis liegt somit bei 132 Euro.Immer mehr TV-Zuschauer verabschieden sich vom klassischen Empfang via Kabel, Antenne oder Satellit und steigen auf das Internet-Streaming um. Grund dafür sind vor allem die niedrigeren Kosten und der Verzicht auf altbackene Hardware, wie die HD-Receiver diverser Netzbetreiber. Die Sendervielfalt bleibt auch online erhalten. Waipu.tv bietet aktuell 267 Sender, davon 252 in HD-Qualität und zusätzlich beinahe 70 Pay-TV-Sender.Das Streaming erfolgt über den Browser oder die Waipu.tv-App. Letztere steht für nahezu alle Geräte bereit - auf Smartphones und Tablets mit iOS und Android, auf TV-Sticks wie dem Amazon Fire TV, Apple TV 4K, Google Chrome­cast, Roku und natürlich auf dem Waipu.tv 4K Stick. Mit an Bord ist zudem die Waiputhek mit 30.000 weiteren Filmen und Serien sowie ein 100-Stunden-Speicher zum Aufnehmen, Pausieren und Neustarten von TV-Sendungen.Wer das aktuell reduzierte Jahrespaket von Waipu.tv bestellt, erhält einen zusätzlichen Gutschein, der bei Sky WOW für einen 12-monatigen Zugang zum Filme & Serien-Abo eingelöst werden kann. Für die Aktivierung habt ihr bis zum 15. Mai 2024 Zeit. Obwohl Waipu eine Weitergabe des Coupons "untersagt", dürfte es dennoch möglich sein, diesen etwa an Freunde oder die Familie weiterzugeben.Das WOW-Abo kommt als Standard-Version. Ein Upgrade auf die Premium-Funktionen samt Full-HD-Auflösung, 5.1-Sound und Werbefreiheit ist jedoch nachträglich für zusätzliche 5 Euro pro Monat möglich. Der Vorteil des Streaming-Portals liegt vor allem in den inkludierten Blockbustern, die kurz nach dem Kino bereitstehen sowie Kooperationen mit HBO, WarnerTV und Co.Aktuelle Highlights bei Sky WOW Filme & Serien sind etwa Dungeons & Dragons, der Überraschungserfolg Barbie, der Oscar-Gewinner Oppenheimer, The Rookie und bald auch die zweite Staffel von House of the Dragon.Das Waipu.tv Jahrespaket mit 12 Monaten Perfect Plus und Zugang zu Sky WOW Filme & Serien richtet sich zwar vorrangig an Neukunden, oft erhalten aber auch Be­stands­kun­den und Wie­der­keh­rer den Rabatt. Schaut am besten auf der Aktionsseite vorbei und prüft, ob ihr für das Paket infrage kommt.