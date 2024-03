Oster-Sale bei Amazon: Starker Aqara-Rabatt für euer Smart Home

Bei Aqara und Amazon starten jetzt die Oster-Angebote. Für kurze Zeit sind die Smart-Home-Bestseller stark reduziert. Von smarten Steck­dosen über Thermostate bis hin zur Video-Tür­klingel und Si­cher­heits­kameras. Wir zeigen euch die besten Deals im Überblick.

Aqara

Günstiger Smart-Home-Start in den Frühling

Aqara Smarte Steckdose: Universell für alle Geräte

Aqara Thermostat E1: Perfekt zum Energiesparen

Aqara Video-Türklingel G4: Für mehr Sicherheit

Aqara Anwesenheitssensor FP2: Das Radar im Haus

Aqara Kamera E1: 360 Grad Sicherheit mit 2K-Auflösung

Im März steht nicht nur der alljährliche Frühjahrsputz auf dem Programm, auch ein smartes Upgrade für die eigenen vier Wände nimmt in vielen Haushalten einen immer höheren Stellenwert ein. Aqara gehört dabei zu den beliebtesten Anbietern einer Vielzahl von Smart-Home-Geräten, die im sogenannten Spring Sale bei Amazon jetzt mit einem starken Rabatt überzeugen können.Mit der smarten Steckdose von Aqara können gewöhnliche Elektrogeräte kinderleicht automatisiert und ferngesteuert werden. Von einfachen Lampen über Küchen- und Haushaltsgeräte bis hin zu Klimaanlagen oder Fernsehern.Über den Aqara Hub, per Zigbee 3.0-Protokoll eingebunden, arbeitet die smarte Steckdose nicht nur mit dem beliebten Aqara Homo-Ökosystem, sondern kann zudem über Apple HomeKit, Alexa, Google Home, IFTTT und SmartThings angesprochen werden. Zudem bietet der kompakte Stecker eine Überwachung des Stromverbrauchs und einen Überhitzungs- und Überlastungsschutz für ein sicheres Zuhause.Der Frühling hält sicher noch den einen oder anderen kalten Tag für uns bereit, weshalb wir die Anschaffung des Aqara Thermostats E1 oder seinen praktischen Bundles jederzeit empfehlen. Dank vielseitiger Adapter ist ein Anschluss an nahezu jeden Heizkörper möglich.Die smarte Steuerung des Aqara-Thermostats verläuft über viele Wege. Am Thermostat selbst, das mit einem beleuchteten Display ausgestattet ist, per Sprachassistent wie etwa Siri, Alexa und Google Assistant oder aber mit intelligenten Zeitplänen, Geofencing-Aktionen und Automationen, die vorher über die App einfach und schnell definiert werden können.Im Amazon Spring Sale empfehlen wir euch zudem einen Blick auf die verschiedenen Bundles , etwa aus dem Thermostat und dem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor von Aqara. So könnt ihr die Automationen im Ökosystem noch verfeinern.Immer wissen, wer an der Tür ist - das ist das Ziel der smarten Video-Türklingel G4 von Aqara . Sie bietet eine praktische AI-Gesichtserkennung, gestochen scharfe 1080p-Bilder und eine ausfallsichere, duale Stromversorgung.Aqara bietet 7 Tage kostenlosen Cloud-Speicher an, was im Vergleich zu anderen Herstellern sehr großzügig ist. Apple-Nutzer können 10 Tage lang Videos in der iCloud speichern, wenn sie ein Abonnement haben. Das Beste ist, dass du eine SD-Karte einlegen und alles sicher und lokal bei dir zu Hause speichern kannst.Neben der Integration in nahezu alle bekannten Ökosysteme inklusive der ge­plan­ten Unterstützung von Matter besticht die G4-Türklingel vor allem mit ihrer Automatisierung bei bekannten oder auch unbekannten Gesichtern inner­halb der Aqara Home-App. So kannst du eine Benachrichtigung erhalten, wenn deine Kin­der von der Schule nach Hause kommen, während dein Postbote von einer auf­ge­zeich­ne­ten Nachricht begrüßt wird, die ihm sagt, dass niemand zu Hause ist.Der Aqara FP2 ist mehr als nur ein Bewegungsmelder. Als smarter Sensor scannt er den Raum per mmWave-Radar, erkennt bis zu fünf Personen gleichzeitig und verfügt über einen eingebauten Lichtsensor für nützliche Automatisierungen.Räume mit bis zu 40 Quadratmetern kann der Aqara Anwesenheitssensor FP2 mit besonders hoher Präzision erfassen und je nach festgelegter Zone praktische Smart-Home-Aktionen ausführen. Bestes Beispiel: Lampen werden nur in der Zo­ne eingeschaltet, in der ihr euch tatsächlich befindet. Als Schutz vor Haus­halts­un­fäl­len punktet der FP2 auch mit einer Sturzerkennung und Alarmfunktion.Der Aqara Anwesenheitssensor FP2 bietet nach einem Firmware-Update eine integrierte Schlafüberwachung. Über dem Bett installiert, erkennt er Schlafphasen und liefert sogar eine Echtzeitauswertung der Herz- und Atemfrequenz einzelner Personen.Die Sicherheit im Smart Home spielt eine immer wichtigere Rolle und lässt sich mit der Aqara Kamera E1 deutlich verbessern. Die 360-Grad-Linse mit Schwenk- und Neigefunktion hält euch über Aktivitäten zu Hause auf dem Laufenden.Dabei überwacht die Aqara E1 die eigenen vier Wände nur dann, wenn es notwendig ist - etwa nachts oder sobald man die Wohnung verlässt. Andernfalls können Kamera und Mikrofon sowie die Personenerkennung einfach deaktiviert werden. Zudem erfolgt die Datenübertragung verschlüsselt bzw. per lokaler Speicherung. Datenschutz und Sicherheit stehen hier an erster Stelle.