Garmin spielt in der ersten Liga, wenn es um Smartwatches geht. Der für sportliche und hybride Wearables bekannte Hersteller bietet jetzt eine Vielzahl seiner beliebten Modelle bei Media Markt zum Aktionspreis an. Für Sportler, als Allrounder und für eine bessere Gesundheit.

Im Online-Shop von Media Markt startet jetzt die beliebte Garmin Week . Für kurze Zeit sind die Smartwatches des US-amerikanischen Unternehmens hier stark reduziert und viele Modelle sogar zum Bestpreis erhältlich. Garmin spricht mit seinen smarten Uhren mittlerweile nicht mehr nur Sportler an, auch die Bereiche Lifestyle und Design spielen eine große Rolle.Während der Garmin Week empfehlen wir euch einen Blick auf die beiden Bestseller des Hersteller - die Fenix 7 Pro Solar und die Epix Pro Gen 2 . Die sogenannten "Adventure Watches" eignen sich speziell für Outdoor-Aktivitäten, bieten besonders lange Akkulaufzeiten von bis zu 22 Tagen (via Solar) und setzen neben GPS, Kompass, Thermometer, Herzfrequenzsensor und Co. auf eine Vielzahl an Vorteilen des Garmin-Ökosystems.Das reicht von Cardio-, Kraft-, Yoga- und Pilates-Trainings über Ski- und Splitboardtouren bis hin zu Wanderungen samt vorinstallierten Premium- sowie TopoActive-Karten mit Satellitenbildern und integrierter Navigation. Gleichzeitig achten die Garmin-Smartwatches auf eure Gesundheit, mit Messungen für Blutsauerstoff, Schlafverhalten, Stresslevel und sogar der einer Höhe- und Hitzeakklimatisierung.Ferner zeigen sich die für Läufer optimierte Garmin Forerunner 255 und die beiden Lifestyle-Uhren Vivoactive 5 Music sowie Venu 3S unter den Highlights der Garmin Week bei Media Markt. Mit einem noch leichteren, alltagstauglichen Design gelten diese Smartwatches als Allrounder - sowohl für sportliche Aktivitäten als auch zur reinen Gesundheitsüberwachung für Sportmuffel und alle, die es nicht länger sein wollen.