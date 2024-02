Indiegogo: Bluetti startet SwapSolar - Die modulare Energierevolution

Bekannt für seine modularen Stromspeicher, arbeitet Bluetti jetzt an einem komplett neuen Ökosystem. Unter dem Namen SwapSolar stellt das Unternehmen eine neue Powerstation und erstmals eine mobile Kühl­ge­frier­kom­bi­na­tion vor - beide mit wechselbaren Akkus.

Anzeige

Bluetti

Modularität hat einen neuen Namen

Bluetti SwapSolar Bundle Jetzt günstig auf Indiegogo vorbestellen

Zum Angebot

Bluetti AC180T: Powerstation neu erfunden

Bluetti SwapSolar Bundle Jetzt günstig auf Indiegogo vorbestellen

Zum Angebot

Bluetti MultiKühler: Perfekt für die heißen Tage

Bluetti SwapSolar: Sicher, langlebig und smart

Bluetti SwapSolar Bundle Jetzt günstig auf Indiegogo vorbestellen

Zum Angebot

Bluetti SwapSolar Neue Powerstation + Multikühler

Zum Angebot

Mit SwapSolar hebt Bluetti die Modularität seiner Stromspeicher auf ein neues Level. Konnte man die vielseitigen Powerstations und Balkonkraftwerke bislang unter anderem um Solarmodule und Zusatzbatterien erweitern, so stellt der Hersteller mit der Bluetti AC180T jetzt sein erstes tragbares Kraftwerk mit zwei einzeln entnehmbaren Akkus vor.In Hot-Swap-Manier, also dem Wechsel im laufenden Betrieb, können die beiden 716,8-Wattstunden-Batterien der Powerstation entnommen und in kompatible Geräte eingesetzt werden - alles unterbrechungsfrei. Pünktlich zum Start ins Frühjahr und in den Sommer bringt Bluetti dafür den ersten MultiKühler mit LiFePO4-Akkus auf den Markt, der nicht nur als Kühl-, sondern auch als Gefrierschrank und Eiswürfelmaschine genutzt werden kann.Technisch basiert die neue Bluetti AC180T Powerstation auf der beliebten AC180-Serie, die im neuen SwapSolar-System eine Ausgangsleistung von bis zu 1800 Watt, eine kurzzeitige Maximalleistung von bis zu 2700 Watt und eine Batteriekapazität von 1433,6 Wattstunden (2x 716,8 Wh) bietet.Ebenso sind alle wichtigen Anschlüsse an Bord, von klassischen Schuko-Steckdosen über KFZ-Lader, Eingänge für Solarmodule und natürlich USB-A / USB-C Ports zum Laden mobiler Geräte. Die Besonderheit liegt natürlich in den beiden entnehmbaren Akkus, die wahlweise zum Betrieb der Powerstation, des neuen MultiKühlers oder beiden genutzt werden können.Als praktische Kombination aus Kühl-, Gefrierschrank und Eiswürfelmaschine profitiert der Bluetti MultiKühler als erste von vielen kommenden SwapSolar-Erweiterungen von den Hot-Swap-Akkus der Bluetti AC180T. Einfach transportierbar wie ein Rollkoffer auf Reisen, hält die Kühl­ge­frier­kom­bi­na­tion Lebensmittel und Getränke für bis zu drei Tage kühl.Das Kühlfach bietet dabei ein Volumen von 40 Litern, weitere neun Liter sind für den Eiswürfelbereiter mit fließendem Wasser reserviert. Je nach Anwendungsbereich hat der Nutzer die Wahl, den MultiKühler auf Temperaturen zwischen -20 und 20 Grad Celsius zu betreiben. Für die schnelle Abkühlung reichen bereits 15 Minuten aus, um den Innenraum von 30 Grad auf 0 Grad Celsius herunterzukühlen.Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Denn wie bereits die vielen anderen Stromspeicher des Herstellers, sind auch die Bluetti AC180T und der MultiKühler auf Langlebigkeit, Sicherheit und Autarkie ausgelegt. Bluetti garantiert für die bewährten LiFePO4-Akkus bis zu 5000 Wechsel, 3000 Ladezyklen und zudem eine smarte Steuerung sowie Überwachung mithilfe der praktischen Bluetti-App.Besonders interessant ist, das sowohl die Powerstation als auch der mobile Kühlschrank unabhängig voneinander per Steckdose, Autoladegeräte oder Solarpanel aufgeladen werden können und sich zum Betrieb weiterer Elektrogeräte eignen. Solltet ihr in eurem Kofferraum also nur Platz für den MultiKühler haben, könnt ihr diesen problemlos eigenständig verwenden.