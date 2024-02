Speicheraktion: Externe Samsung-SSDs bei Media Markt reduziert

Die externen SSDs Samsung T9, T5 Evo und T7 Shield werden bei Media Markt aktuell zum günstigen Preis angeboten. Bis zu 4 TB Spei­cher bieten die beliebten Solid State Drives des Herstellers, der gut verschlüsselt, kompakt und hart im Nehmen ist.

Neben USB-Sticks steigt die Beliebtheit von externen SSDs rapide an. Nicht nur werden die Speichermedien immer kompakter und widerstandsfähiger, sie bieten zudem deutlich mehr Speicherplatz für große Backups. Bei Media Markt stehen aktuell die Samsung Portable SSDs der T5-, T7- und T9-Familie im Fokus, die mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.Die Samsung Portable SSD T9 gehört zu den Flaggschiffen des südkoreanischen Herstellers. Als externer Highspeed-Speicher erreicht das Solid State Drive Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2000 MB/s - vor allem auch dank der Verbindung via USB 3.2 Gen 2x2 mit PCs, Macs, iPhones, Android-Geräten und sogar Spielekonsolen.Samsung sieht die SSD als perfekten Begleiter für professionelle Anwender und Content-Creator, unter anderem auch, da sie eine Unterstützung für 12K-Kameras bietet. Zusätzlich punktet die T9-Serie mit einem Passwortschutz auf Basis von AES 256-Bit-Hard­ware­ver­schlüs­se­lung und einem gegen Stürze geschützten Gehäuses. Das versichert der Hersteller mit einer 5-Jahre-Garantie.Preislich etwas günstiger als die T9-Serie, besticht die Samsung Portable SSD T5 Evo vor allem mit einem praktischen Design. Der Hersteller setzt hier auf ein stabiles Metallgehäuse samt Metallgriff, der sich unter anderem zur Befestigung an Taschen eignet. Gleichzeitig ist die SSD vergleichsweise kompakt und leicht und somit bestens geeignet für unterwegs.Die Konnektivität über USB 3.2 Gen 1 sorgt bei der T5-Serie für Datenraten mit bis zu 460 MB/s. Obwohl sie damit der T9-SSD unterlegen ist, liegt sie mit ihren Geschwindigkeiten noch immer deutlich über denen von externen Festplatten (HDD). Samsung selbst beschreibt die Portable SSD T5 Evo als vielseitigen Allrounder für Macs, PCs, Laptops sowie Android-Smartphones und -Tablets.Mit der Portable SSD T7 Shield richtet sich Samsung zu guter Letzt an alle Nutzer, die eine externe SSD für widrige Gefilde suchen. Das widerstandsfähige Design steht im Mittelpunkt: dank IP65-Zertifizierung ist die T7-Serie gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Gleichzeitig sorgt das stoßfeste Gummigehäuse für einen Schutz gegen Stürze aus bis zu drei Metern Fallhöhe.Technisch bietet die Samsung Portable SSD T7 Shield Datenübertragungsraten von bis zu 1050 MB/s über einen Anschluss per USB 3.2 Gen. 2. Der Pass­wort­schutz auf Basis von AES 256-Bit-Hard­ware­ver­schlüs­se­lung ist natürlich auch hier mit an Bord und die Kompatibilität wird ähnlich wie bei der T9-Serie für PC, Mac, iPhone 15, Android-Geräte, Smart-TVs und Spielekonsolen (z.B. PlayStation, Xbox) gewährleistet.