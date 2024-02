Ganz ohne Abo: Lebenslanger pCloud-Speicher mit Doppelpack-Rabatt

Beim Cloud-Speicher-Dienst pCloud liegt Liebe in der Luft. Pünktlich zum Valentinstag bietet das Schweizer Unternehmen seinen lebens­langen Online-Speicher nicht nur zum günstigen Einmalpreis ganz ohne lästiges Abo an, ihr erhaltet sogar zwei Speicher zum Preis von einem.

pCloud

Verzichtet jetzt auf teure Speicher-Abos

pCloud-Speicher ohne Abo Jetzt einmalig im Doppelpack

Darum empfehlen wir euch pCloud

pCloud-Speicher ohne Abo Jetzt einmalig im Doppelpack

Getreu dem Motto: "Einmal bezahlen, lebenslangen Zugang erhalten" gehört pCloud auch in diesem Jahr zu den beliebtesten Cloud-Speicher-Anbietern in Deutschland. Seit jeher verzichtet das Unternehmen aus der Schweiz auf monatliche Gebühren und bietet stattdessen seine beliebten Lifetime-Tarife mit einem Speicherplatz von bis zu 10 TB an.Für den Tag der Liebe hat sich pCloud etwas Besonderes einfallen lassen. Erstmals sinken nicht nur die Preise, sondern ihr erhaltet zwei Online-Speicher zum Preis von einem . Somit sichert ihr euch nicht nur selbst den Valentinstagsrabatt, auch euer Partner, Freunde oder die Familie profitieren. Jetzt müsst ihr euch nur noch für eine Speichergröße entscheiden.Seit mehr als 10 Jahren überzeugt pCloud seine Kunden mit einem der besten Cloud-Speicher am Markt. Nicht nur durch den Verzicht auf teure Abos und den Fokus auf preislich attraktive Lifetime-Lizenzen samt Einmalzahlung, haben sich bereits über 19 Millionen Nutzer angeschlossen. Auch die Sicherheit und Privatsphäre punkten. Das Unternehmen orientiert sich an der Schweizer Gesetzgebung, die für ihre strikten Richtlinien beim Datenschutz bekannt ist.Eure Dateien werden von pCloud mit TLS/SSL-Kanalschutz übertragen, mehrfach gespiegelt, mit 256-Bit-AES verschlüsselt und in den sicheren Rechenzentren in Luxemburg und Texas (USA) verwahrt. Besonders stolz ist man zudem auf das ausführliche Web-Interface des Cloud-Speichers, das nicht nur im Browser Zugriff auf sämtliche Daten und Funktionen gewährt, sondern auch über Apps für Windows, Linux, MacOS, iOS und Android.pCloud garantiert dabei eine unbegrenzte Upload- und Download-Geschwindigkeit und verzichtet zudem auf Limits, was die Dateigröße angeht. Mit dem integrierten Backup-Feature könnt ihr somit entspannt auch große Datenmengen in der Cloud sichern, diese per Link-Freigabe mit Freunden teilen und bei Veränderungen die Rewind-Funktion nutzen, um frühere Versionen der digitalen Sammlung einfach wiederherzustellen.