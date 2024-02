Waipu.tv zum Tiefpreis inkl. 1 Jahr gratis Fernsehen & Paramount+

Der TV-Streaming-Dienst Waipu.tv schenkt euch ein Jahr Fernsehen und Paramount+, wenn ihr euch für den günstigen 4K Stick entscheidet. Ein tolles Angebot, das für einmalig 59,99 Euro eine Ersparnis von 250 Euro ermöglicht. Auch die HD- und Pay-TV-Sender sind dabei.

Anzeige

Waipu

Für 60 Euro alles dabei: Stick, TV, Filme & Serien

Waipu.tv 4K Stick für 59,99 Euro Inkl. 1 Jahr Perfect Plus & Paramount+

Zum Angebot

"Das Beste aus allen TV-Welten"

Waipu.tv 4K Stick für 59,99 Euro Inkl. 1 Jahr Perfect Plus & Paramount+

Zum Angebot

Waipu.tv 4K Stick mit Android TV

Perfect Plus Jahrespaket inklusive

Paramount+ Jahrespaket inklusive

261 Sender (246 in HD), 67 Pay-TV-Sender

30.000 Filme und Serien auf Abruf

100 Stunden Aufnahmespeicher

Auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig

Nach 12 Monaten monatlich kündbar

Gesamtersparnis ca. 250 Euro

Einmalig 59,99 Euro + 4,99 Euro Versand

Jetzt bei Waipu.tv bestellen

Waipu.tv 4K Stick für 59,99 Euro Inkl. 1 Jahr Perfect Plus & Paramount+

Zum Angebot

Im Dezember konnte Waipu.tv bereits mit seinem preiswerten Jahrespaket überzeugen - nun kehrt die Rabattaktion zurück. Im Gegensatz zu einem monatlichen Abo erhaltet ihr zum Einmalpreis von nur 59,99 Euro den Waipu.tv 4K Stick mit Google Android TV und mit ihm 12 Monate Zugang zum Perfect Plus-Tarif mit über 260 Sendern und Paramount+.In nur einem Jahr liegt die Ersparnis bei über 250 Euro. Allerdings limitiert Waipu.tv das Angebot auf 9999 Stück - "Schnell sein lohnt sich" ist hier das richtige Motto. Übrigens könnt ihr alle Inhalte auch separat voneinander nutzen. Der Waipu.tv 4K Stick wird also für das Fernsehen oder Paramount+ nicht zwingend benötigt. Die Apps der Anbieter reichen aus.Die Vorteile von Waipu.tv und Rabattaktionen wie diese ziehen immer mehr Kunden an. Statt über alte Kabel, Antennen oder Satelliten streamt man das lineare TV-Programm direkt über das Internet. Insgesamt stehen 261 Sender, davon 246 in HD-Qualität und 67 Pay-TV-Sender bereit. Zusätzlich gibt es 30.000 Filme und Serien auf Abruf sowie einen Speicher von 100 Stunden zum Aufnehmen, Pausieren oder Neustarten von Sendungen.Auch mit dem Waipu.tv 4K Stick setzt man auf das richtige Pferd, denn dank Android TV ist man hier vergleichsweise gut aufgestellt. Neben dem TV-Streaming stehen im Google Play-Store sämtliche Apps bereit - Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, Spotify und natürlich Paramount+.Der Waipu.tv-Zugang erlaubt vier parallele Streams, egal ob auf dem Stick, Smartphone, PC oder Tablet. Ein gutes Paket also für Familien. Der Jah­res­zu­gang zu Paramount+ kann eben­falls unabhängig von Waipu.tv genutzt wer­den. Und nach dem ersten Jahr könnt ihr einfach monatlich kündigen oder aber euren Zugang weiterlaufen lassen.Das limitierte Waipu.tv Jahrespaket samt 4K Stick gilt vorrangig für Neukunden. Oft erhalten aber auch Be­stands­kun­den und Wie­der­keh­rer den Rabatt. Schaut euch gern auf der Aktionsseite des Streaming-Anbieters um und prüft, ob ihr für das Paket infrage kommt.