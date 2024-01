Zum Bestpreis: 3 Nintendo Switch-Spiele für 111 Euro bei Media Markt

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn erhaltet ihr Nintendo Switch-Spiele jetzt zum Bestpreis. Die Händler verkaufen drei Games nach Wahl für 111 Euro. Somit zahlt ihr nur 37 Euro pro Spiel. An der Rabattaktion neh­men nahezu alle Titel teil.

Anzeige

Nintendo

Toller Rabatt für neueste Switch-Spiele

3 Switch-Spiele für 111 Euro Jetzt bei Saturn zuschlagen!

Zum Angebot

3 Switch-Spiele für 111 Euro Jetzt bei Media Markt zuschlagen!

Zum Angebot

3 Spiele für 111 Euro: Die Qual der Wahl

3 Switch-Spiele für 111 Euro Jetzt bei Saturn zuschlagen!

Zum Angebot

3 Switch-Spiele für 111 Euro Jetzt bei Media Markt zuschlagen!

Zum Angebot

Nicht selten schlagen Spiele für die Nintendo Switch zwischen 50 und 70 Euro zu Buche. Für alle, die auf eine Preissenkung gewartet haben, kommt die so­ge­nann­te Multibuy-Aktion von Media Markt und Saturn gerade recht. Das Prinzip ist einfach: drei Spiele auswählen und an der Kasse nur 111 Euro bezahlen. Der Rabatt wird von beiden Händlern bis zum 29. Januar um 9 Uhr angeboten.Die Auswahl an Titeln für die Nintendo Switch ist vergleichsweise groß. Vor allem die neuesten Spiele aus den Universen von Mario, Zelda, Pokémon und Animal Crossing gehören zu den Bestsellern der Online-Shops. Basierend auf ihrem hohen Metascore haben wir für euch einige unserer Favoriten herausgepickt, die es sich lohnen könnte im 111-Euro-Bundle in den Warenkorb zu legen.Media Markt und Saturn geben an: "Die Aktion gilt für alle Nintendo Switch Spiele, außer Vorbesteller-Spiele." Somit habt ihr nahezu freie Wahl und müsst euch nicht etwa auf ältere Titel konzentrieren - wie oft in früheren Rabattaktionen der Fall. Mit den 111 Euro erreicht ihr zudem den Mindestbestellwert, um eine ver­sand­kos­ten­freie Lieferung zu erhalten.