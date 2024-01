Google Pixel 8 (Pro): Neue Mint-Farbe und Gratis-Buds bei Media Markt

Google spendiert dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro ein farbenfrohes Update. Ab sofort sind die beiden Android-Smartphones bei Media Markt in der frühlingshaften Farbvariante "Mint" erhältlich. Gratis dazu gibt es die Pixel Buds A-Series und einen 100-Euro-Ankaufbonus.

Frischer Look für den Frühling

Technisch perfekt für die nächsten Jahre

Android mit KI-Funktionen als Aushängeschild

Media Markt und Google sorgen für einen frischen Farbmoment im winterlichen Grau, denn das Pixel 8 und Pixel 8 Pro ist jetzt in "Mint" zu haben. Preislich oft sogar günstiger als die Klassiker in Schwarz, Beige und Blau, wird mit dem An­kauf­bo­nus auf Altgeräte in Höhe von 100 Euro und der kostenlosen Beigabe der Truly-Wireless-Kopfhörer Pixel Buds A ein weiterer Kaufanreiz geschaffen.Wem der neue Look in Grün zusagt, muss nur noch eine Entscheidung treffen - Pixel 8 oder Pixel 8 Pro? Im Flaggschiff setzt Google auf ein 6,7 Zoll großes Super Actua-Display mit hoher Auflösung, OLED-Technik, einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2400 cd/m² und natürlich eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Zudem stehen dem Google Tensor G3-Chip 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite und die Triple-Kamera bietet 50 Megapixel samt 5x-Zoom.Das Pixel 8 hingegen bietet ein kompakteres 6,2-Zoll-Display , das dem des Pro-Modells qualitativ sehr nahekommt. Denn auch hier bringt Google ein helles OLED-Panel mit 120 Hz und tollen HDR-Funktionen unter. Ebenso kommt der gleiche Tensor-Prozessor zum Einsatz, hier in Verbindung mit 8 GB RAM, und die Dual-Kamera an der Rückseite bietet ebenfalls 50 Megapixel nebst 2x-Zoom.Mit Android 14 und einer Vielzahl von KI-Funktionen haben das Pixel 8 und Pixel 8 Pro noch mehr gemeinsam. Vom magischen Editor bei der Foto- und Videobearbeitung über die Übersetzung von 49 Sprachen in Echtzeit bis hin zum smarten Filter für nervige Spam-Anrufe bieten die Smartphones praktische KI-Helfer, die den Alltag erleichtern.Zeitgleich mit der Einführung der neuen "Mint"-Farbvariante erhalten die Pixel-Modelle den ersten Feature-Drop des Jahres 2024 . Mit dem jüngsten Android-Update bringt Google seine neue "Circle to Search"-Suche an den Start, bietet magische Textvorschläge der künstlichen Intelligenz in Nachrichten, macht aus euren Katzenbildern lustige Photomojis und lässt euch Inhalte noch schneller mit Freunden teilen.