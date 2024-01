Bluetti AC60: Unverwüstlicher Stromspeicher für Outdoor-Trips

Echte Outdoor-Fans sind bei Wind und Wetter unterwegs und können sich dank der Bluetti AC60 jetzt sogar auf ihre Strom­ver­sor­gung ver­las­sen. Die beliebte 600-Watt-Powerstation ist gegen Wasser und Staub geschützt, leicht im Transport und aktuell günstig im Preis.

Anzeige

Bluetti

"Power dein nächstes Abenteuer"

Bluetti AC60 Powerstation Jetzt für 599 Euro bei Bluetti

Zum Angebot

Bluetti AC60: Stark, modular und nachhaltig

Für wen lohnt sich die Bluetti AC60 Powerstation?

Bluetti AC60 Powerstation Jetzt für 599 Euro bei Bluetti

Zum Angebot

Ein echter Outdoor-Urlaub wird erst dann spannend, wenn man das warme Hotel gegen ein Zelt oder Wohnwagen tauscht, eine Berg- und Waldwanderung auf eigene Faust der langweiligen Touristentour in der Stadt vorzieht und wenn der Strom nicht aus der Wand, sondern aus einer solarbetriebenen, tragbaren und vor allem wetterfesten Powerstation kommt - so wie der beliebten Bluetti AC60 Die Bluetti AC60 verbindet gleich mehrere Vorteile. Der mobile Stromspeicher ist nicht nur besonders kompakt und somit perfekt fürs Zelt, den Kofferraum oder Gepäckträger geeignet, sondern zudem mit knapp neun Kilogramm auch besonders leicht. Wirklich bemerkenswert wird sie durch ihr unverwüstliches Gehäuse , das nach IP65 sowohl staubdicht als auch wasserabweisend ist. Doch was sagen die inneren Werte?Natürlich kommen auch hier Bluettis sichere, langlebige und vor allem leistungsstarke LiFePO4-Akkus zum Einsatz. Die Bluetti AC60 selbst kann 403 Wh zwischenspeichern und Elektrogeräte unterwegs mit bis zu 600 Watt betreiben bzw. aufladen. Kombiniert man die Powerstation mit einer Bluetti B80 Erweiterungsbatterie wird die Kapazität auf bis zu 2015 Wh ausgebaut.Und wie es sich für einen echten Outdoor-Experten gehört, ist die Bluetti AC60 in Verbindung mit optionalen Solarmodulen (z.B. Bluetti PV200 ) innerhalb von 2,5 Stunden wieder komplett geladen. Alternativ könnt ihr Strom vor eurem Trip aber auch klassisch über das Stromnetz oder über die Autobatterie auftanken, sollte euch die Sonne an diesem Tag nicht unterstützen wollen.Die Einsatzzwecke für die wetterfeste Bluetti AC60 sind vielfältig. Ein Klassiker: beim Zelten und Wandern. Gerade bei unvorhersehbaren Bedingungen sorgt ein wasser- und staubresistentes Kraftwerk dafür, dass man auch bei Wind und Wetter eine zuverlässige Stromquelle im Gepäck hat. Gleiches gilt etwa bei Angelausflügen oder Bootsexpeditionen. Hier kann es wichtig sein, essenzielle Kommunikationsgeräte stets geladen zu halten - via USB, Schuko-Steckdose oder "Zigarettenanzünder".Aber auch im Job kann die Bluetti AC60 nützlich sein, zum Beispiel auf der Bau­stel­le. Hier kommt die Powerstation, die gut und gerne als stabile Strom­quel­le für Beleuchtung und Werkzeuge genutzt wird, nicht selten in Kontakt mit Wasser, Staub und Schlamm. Ebenso bei professionellen Outdoor-Fotografen und -Filmemachern, die auf eine stetige Ladung von Kameraakkus angewiesen sind.Zu guter Letzt fühlt sich die Bluetti AC60 aber auch als Backup-Versorgung bzw. kleines Notstromaggregat im Kofferraum eines PKWs oder bei Roadtrips mit dem Wohnmobil pudelwohl.