LG NanoCell: Viele 4K-Fernseher bei Media Markt stark reduziert

Wer beim TV-Kauf sparen möchte und auf teure OLED- oder Mini-LED-Fernseher verzichten kann, der sollte sich LGs Einsteiger-Modelle mit neuester NanoCell-Technologie genauer ansehen. Media Markt verkauft die 4K-TVs jetzt zum reduzierten Preis - los geht's ab 399 Euro.

Anzeige

LG

Ganz ohne unnötigen Schnickschnack

NanoCell: Was ist das eigentlich?

Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt

LG 65 NANO 756QC (65 Zoll) Jetzt für 599 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mit den LG NanoCell 4K-TVs zeigt der südkoreanische Hersteller, dass Einsteiger-Modelle nicht nur über einen guten Preis, sondern auch über eine tolle Bild­qua­li­tät und einen großen Funktionsumfang samt KI-Features verfügen können. Ein Großteil der Fernseher rangiert im Preisbereich (weit) unter 1000 Euro und profitiert jetzt vom Winter-Sale bei Media Markt.Mit der NanoCell-Technologie sorgt LG für lebendigere Farben. Während andere Fernseher im niedrigen Preisbereich meist ein ausgewaschenes Bild zeigen, verwendet LG Nanopartikel, um "unreine Farben aus den RGB-Wellenlängen herauszufiltern." Gleichzeitig analysieren die verbauten 4K-AI-Prozessoren die Inhalte und optimieren sie, um eine noch bessere Bildqualität zu erreichen - ähnlich wie ein Remastered-Effekt.Ein tolles Bild ist natürlich nicht nur für Filme und Serien ein Muss, auch beim Gaming kann es das Spielerlebnis deutlich verbessern. Neben einer optimierten Farbwiedergabe verspricht LG mit seinen NanoCell-TVs vor allem auch schnelle, flüssige Bewegungsabläufe. Und wer die passende Spielekonsole bislang nicht zu Hause hat, kann dank integriertem Streaming via Nvidia GeForce Now auch ganz ohne zusätzliche Hardware loslegen.Neben der für den niedrigen Preisbereich guten Bildqualität und den Vorteilen beim Gaming setzen die Top-Modelle der LG NanoCell-Familie auf webOS samt Sprachassistenten, HDMI 2.1, Panels mit bis zu 120 Hz und KI-Funktionen für den Sound der integrierter Lautsprecher sowie die HDR-Darstellung - allen voran das beliebte 86-Zoll-Modell Die Klassiker in 55 Zoll und 65 Zoll liegen sogar unter 600 Euro und gelten als beliebte "Ohne unnötigen Schnickschnack"-Fernseher.