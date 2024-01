Epson EcoTank: Drucker bei Media Markt reduziert + 30€ Cashback

Mit den neuen Epson EcoTank-Druckern verabschiedet ihr euch von klassischen Patronen und spart mit innovativen Tintentanks bares Geld. Gleichzeitig druckt ihr stets in höchster Qualität und profitiert von sinkenden Preisen bei Media Markt samt Epson-Cashback.

Egal ob privat, im Home-Office oder am Arbeitsplatz im Büro, ein Mul­ti­funk­tions­dru­cker gehört zur essenziellen Ausstattung. Doch wenn schon drucken, dann bitte so stressfrei, unkompliziert und nachhaltig wie möglich.Genau hier kommen die neuen Epson EcoTank-Modelle ins Spiel, die mit ihren großen Tin­ten­tanks altmodische Patronen ersetzen, Abfall einsparen und im Lieferumfang bereits Tinte für bis zu drei Jahre enthalten.Während bei Media Markt die Preise für die beliebtesten Epson EcoTank-Drucker sinken, spendiert euch der Hersteller bis zum 31. Januar zusätzlich einen 30-Euro-Cashback, der nach dem Kauf überwiesen wird.Bei Media Markt gehört der Epson EcoTank ET-2851 zu den Bestsellern. Der kompakte A4-Multifunktionsdrucker kombiniert hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen in einem Gerät mit beidseitigem Druck (Duplex). Die groß­vo­lu­mi­gen Tintentanks des All-in-One-Druckers bieten dank Epsons mitgelieferter Tintenflaschen genug Reserven für bis zu drei Jahre bei ca. 140 A4-Seiten pro Monat. Genau genommen druckt ihr mit nur einem Tintensatz bis zu 7500 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 6000 Seiten in Farbe.Gleichzeitig ist der Epson EcoTank ET-2851 zügig unterwegs. Angeschlossen per WLAN oder USB nimmt er Druckaufträge von PCs, Macs, Smartphones, Tablets und Co. entgegen und liefert eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 33 Seiten pro Minute. Ebenso zügig scannt und kopiert er Dokumente, während sämtliche Einstellungen und Modi (z.B. randloser Fotodruck) wahlweise über das Display am Drucker oder die Epson Smart Panel-App getroffen werden können.Besonders stolz ist Epson auf seine Micro Piezo Heat-Free Technologie, durch die Drucker wie der EcoTank ET-2851 weniger wartungsintensiv sind und Nutzer von einem stark reduzierten Stromverbrauch profitieren. Wie? "Epson Tin­ten­strahl­dru­cker benötigen keine Wärme, um die Tinte auf das Papier zu bringen. Stattdessen wird Spannung auf ein Piezo-Element ausgeübt, das sich verformt und so die Tinte durch die Düse ausstößt", sagt der Hersteller.