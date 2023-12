Für besten Kaffee: Krups-Kaffeemaschinen bei Media Markt reduziert

Egal ob frisch gemahlen oder als Kapsel, nichts geht über einen heißen Kaffee für den guten Start in den Tag. Praktisch, dass sich Media Markt und Krups kurz vor Weihnachten zusammentun und die Preise von Kaffeevollautomaten und klassischen Kaffeemaschinen senken.

Aktuell erhaltet ihr bei Media Markt eine große Auswahl an günstigen Kaffeemaschinen, Vollautomaten und Kapselgeräten. Krups gehört dabei zu den bekanntesten und beliebtesten Herstellern in Deutschland. Wer über ein Bean-Juice-Upgrade in der eigenen Küche nachdenkt oder noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, sollte auf die Krups-Deals ein Auge werfen.Während die einen aus dem Kaffeebrühen eine Wissenschaft machen, sagen wir: trink einfach, was dir schmeckt. Ganz egal, ob dein Café Crema, Cappuccino oder Latte Macchiato mit einer klassischen Kaffeemaschine, einem praktischen Kaffeevollautomaten oder aber einer zeitsparenden Nespresso- bzw. Nescafé-Kapselmaschine zubereitet wurde. Denn ebenso vielfältig wie die Zu­be­rei­tungs­ar­ten ist auch die Geräteauswahl von Krups Media Markt und Krups heben in ihrer Rabattaktion fünf Geräte besonders hervor, angefangen bei der Grind Aroma Kaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk für klassischen Kaffee. Ebenso interessant ist die Mokka Brew Filterkaffeemaschine bzw. der Druckbrühautomat und natürlich der vielseitige Kaffeevollautomat Krups Intuition Experience+ mit Edelstahl-Kegelmahlwerk und Milchsystem.Weiterhin stehen bei Krups und Kaffeeliebhabern in Deutschland Kapselmaschinen hoch im Kurs. Vor allem, weil sie besonders einfach zu bedienen sind. Für Nespresso-Kapseln hat Media Markt die Essenza Mini und für Kapseln von Nescafé Dolce Gusto die Piccolo XS im Angebot.Wer seine Bestellung bis zum 21. Dezember (12 Uhr) bei Media Markt aufgibt, wird nochmit einer Krups-Kaffeemaschine beliefert. Alternativ kann natürlich während der Online-Bestellung auch eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.