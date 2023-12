Bluetti AC70: Kompakte und günstige Powerstation mit 1000 Watt

Mit der Bluetti AC70 startet jetzt eine neue tragbare Powerstation. Sie ist nicht nur besonders kompakt, sondern mit 1000 Watt auch leistungs­stark. Das volle Potenzial entfaltet der Stromspeicher vor allem in Verbindung mit Solarmodulen und als günstige USV-Lösung.

Der neue Bestseller ist da

Viel Leistung und modularer Aufbau

Optimal für kleine Solaranlagen

Lange Zeit galt die Bluetti EB70 als eine der beliebtesten tragbaren Powerstations des renommierten Herstellers - nun folgt das Upgrade. Die neue Bluetti AC70 erscheint zum gleichen Preis und bietet dabei eine höhere Akku­kapazität, lang­lebigere Batterien und schnellere Lademöglichkeiten per Steckdose oder Solar.Direkt zum Start und so kurz vor Weihnachten profitiert ihr nicht nur von einer Preissenkung auf 599 Euro. Mit dem Codekönnt ihr zudem weitere 20 Euro sparen. Schaut jetzt im Online-Shop vorbei.Werfen wir einen Blick auf die Eckdaten der neuen Powerstation. Wie bereits die Bluetti EB70 bietet auch die Bluetti AC70 eine Nennleistung von 1000 Watt. Dafür profitiert man beim neuen Modell von einem leicht größeren 768-Wh-Akku und dem sogenannten "Power Lift"-Modus, der eine zeitweilige Erhöhung auf bis zu 2000 Watt zulässt. Etwa um stromhungrige Verbraucher wie einen Föhn (1000 bis 2000 Watt) kurzzeitig betreiben zu können.Bluetti setzt erneut auf bewährte LiFePO4-Batterien und verspricht jetzt sogar mehr als 3000 Ladezyklen, bevor der Akku auf unter 80 Prozent seiner Originalkapazität sinkt. Optional kann die Bluetti AC70 auch mit den bekannten Erweiterungsakkus B80 (806 Wh), B230 (2.048 Wh) und B300 (3.072 Wh) kombiniert werden. Eine optimale Modularität zum späteren Ausbau eines Insel- bzw. Balkonkraftwerks.Die Bluetti AC70 eignet sich vor allem für kleinere Elektronikgeräte von Smartphones über Notebooks bis hin zu Ventilatoren, Mini-Kühlschränken oder kleineren Elektrogrills. Zudem bewirbt der Hersteller den mit etwa 10 Kilogramm leichten Stromspeicher als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die innerhalb von nur 20 Millisekunden essenzielle Elektronik bei Stromausfällen weiter versorgen kann.Besonders interessant macht die Powerstation aber vor allem die verbesserten Lademöglichkeiten gegenüber ihrem "Vorgänger" EB70. Nicht nur kann die Bluetti AC70 am Stromnetz mit bis zu 850 Watt innerhalb von 1,5 Stunden aufgeladen werden. Auch der Bezug von Solarenergie über kompatible Paneele ist mit bis zu 500 Watt möglich. On top kommt eine verbesserte LED-Anzeige am Gerät und die Steuerung über die kostenlose Bluetti-App.