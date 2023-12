Starker Cashback: Samsung-Staubsauger bei Media Markt reduziert

Wer die eigenen vier Wände für Weihnachten und Silvester auf Vor­der­mann bringen möchte, ist mit den Samsung Jet-Produkten gut beraten. Vom Akkusauger über Saugroboter bis hin zum Staubsauger mit künst­licher Intelligenz zeigt sich bei Media Markt das starke Sortiment.

Neben Notebooks, Smartphones und Tablets landen hierzulande auch immer mehr Haushaltsgeräte zu Weihnachten unter dem Baum. Gerade wenn es um das Thema Staubsaugen geht, muss es dabei nicht immer etwas von Dyson sein. Mehr als nur eine gute Alternative sind etwa die Jet-Akkusauger und Saugroboter des südkoreanischen Herstellers Samsung, die bei Media Markt im Angebot sind.Aktuell bietet Samsung bis zu 200 Euro Cashback und 100-Tage-Geld-zurück-Garantie beim Kauf eines Jet-Staubsaugers. Einfach bei Media Markt kaufen und im Nachgang vom Hersteller das Geld aufs Konto überweisen lassen.Die Produkte der Samsung Jet-Familie findet man nicht nur im High-End-Bereich, los geht es bereits für unter 300 Euro - etwa mit dem Samsung Jet 60 Turbo . Schon in der Basis-Ausstattung punktet der Hersteller hier mit wichtigem Zubehör und einem wechselbaren Akku mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten. Neben einer anhaltend hohen Saugleistung überzeugt das beutellose Jet-Cyclone-System mit einer gründlichen Reinigung und einer gefilterten Saugluft.Auf dieser Basis bauen die großen Geschwister auf. Die Vorteile beim Griff zu höherklassigen Produkten, wie dem Samsung Jet 75E Jet 85 und Jet 95 , liegen in drei Punkten: höhere Saugkraft, längere Akkulaufzeiten und mehr Zubehör.Bis zu 580 Watt und 60 Minuten Akkulaufzeit liefern die High-End-Modelle von Samsung. Viele der Akku-Staubsauger kommen außerdem mit einer um­fang­rei­chen Auswahl an Düsen für Teppiche und Hartböden sowie Feuchtsauger, Lade- und praktische Absaugstationen (Bespoke).Das Kronjuwel unter den Akkusauger ist der Samsung Bespoke Jet AI . Media Markt bietet das Flaggschiff im sogenannten "Akku+ CompleteClean"-Bundle an, womit euch zwei Batterien mit insgesamt 160 Minuten Akkulaufzeit und ein HexaJet-Motor mit bis zu 750 Watt bereitstehen. Mithilfe künstlicher Intelligenz passt der Jet AI zudem automatisch die Akku- und Reinigungsleistung an die verschiedenen Umgebungen an und durch eine Verbindung zur SmartThings-App können weitere Optimierungen vorgenommen werden.Wie bei allen "Bespoke"-Modellen setzt auch der Samsung Jet AI auf eine All-in-One Clean Station für eine einfache und hygienische Staubentleerung sowie Ladefunktion. Die Absaugstation arbeitet bekanntlich mit Staubbeuteln. Für die fallen der eine oder andere Euro mehr an, doch der lästige Gang zum Mülleimer und das manuell Entleeren entfallen. Das spart am Ende auch Zeit.