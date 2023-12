Stark reduziert: JBL Lautsprecher und Kopfhörer günstig bei Saturn

Im Online-Shop von Saturn sinken jetzt die Preise für Lautsprecher und Kopfhörer von JBL. Der wasserfeste Bluetooth-Speaker JBL Xtreme 3, die ANC-Headphones JBL Tour One M2 und die große JBL Partybox 310 sind stark reduziert und ein tolles Geschenk zu Weihnachten.

Anzeige

JBL

Vom Kopfhörer bis zum Party-Speaker

JBL Xtreme 3, Tour One M2 und Partybox 310

Die US-amerikanische Marke und Harman-Tochter JBL gehört zu den beliebtesten Herstellern von Audiosystemen. Dabei punkten die Produkte nicht nur mit einem satten Sound und langen Akkulaufzeiten, sondern vor allem auch mit ihrer Robustheit und dem Hang dazu, Parties zu beleben.Drei Highlights aus dem JBL-Portfolio sind bei Saturn aktuell besonders günstig zu haben. So kurz vor den Feiertagen kommen diese Angebote wie gerufen, damit Jingle Bells, Last Christmas und Co. auch kristallklar und mit ordentlich Bass durchs Wohnzimmer klingen.Der JBL Xtreme 3 gehört zu den beliebtesten Bluetooth-Lautsprechern im Portfolio des Herstellers. Größer als der JBL Charge und kleiner als die Boombox bietet die Xtreme 3 einen satten JBL-Pro-Sound und eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Zudem ist sich nach IP67-Standard wasserdicht sowie staubdicht und somit bereit für eine Party am Indoor-Pool oder auch auf der eiskalten Terrasse im Schnee.Produziert werden nicht nur lautstarke Wireless-Speaker, auch Kopfhörer hat man im Angebot. Bei Saturn etwa die JBL Tour One M2. Die kabellosen Headphones kommen mit der True Adaptive Noise-Cancelling-Technologie und können Umgebungsgeräusche optimal ausblenden. Der JBL Spatial Sound sorgt zudem für einen tollen Rundumklang und das für eine Laufzeit von bis zu 50 Stunden bzw. 30 Stunden mit ANC.Zu guter Letzt bringt die JBL Partybox 310 die Weihnachtsfeier in Schwung. Der XXL-Lautsprecher beschallt mit seinem 240 Watt Signature-Sound mehr als nur das Wohnzimmer, bietet eine integrierte LED-Party-Beleuchtung und sogar einen Karaoke-Modus. Gleichzeitig ist der Riesen-Speaker spritzwassergeschützt und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.