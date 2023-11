Surfshark: Eines der besten VPN-Tools jetzt mit 86% Rabatt sichern

Pünktlich zum Start der Cyber Week gewährt euch Surfshark bis zu 86 Prozent Rabatt auf seine VPN- und Sicherheitssoftware. Das beliebte Virtual Private Network überzeugt mit über 3200 Servern, einer schnel­len Ver­bindung und nützlichen Privacy-Tools zum Bestpreis.

Black Friday: Surfshark VPN reduziert Bis zu 86% Rabatt und 5 Monate gratis

Mit mehr als 12,4 Millionen App-Downloads gehört Surfshark zu den festen Größen in der Welt der Cybersecurity. Dabei steht das Unternehmen für umfangreiche und einfach bedienbare Privatsphäre- und Sicherheitslösungen , die in Deutschland mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.Neben seinem Virtual Private Network (VPN) setzt Surfshark auf eigens entwickelte Software für Antivirus, privates Browsing, zur Erkennung von Datenpannen und eine anonyme Identität im Netz. Los geht es bereits für nur 2,36 Euro pro Monat (inkl. MwSt.).Bereits im Vorfeld des Black Fridays sinken bei Surfshark die Preise. Bis zu 86 Prozent Rabatt gewährt das Unternehmen auf seine vielseitigen Abonnements Starter, One und One+. On top legt man bis zu 5 Gratis-Monate - ein starkes und limitiertes Angebot . Je größer das Paket, desto mehr kostenlose Monate. Bleibt nur die Frage: Wie viel Schutz darf es für euch sein?Herzstück sämtlicher Surfshark-Pakete ist der sichere und vor allem schnelle VPN-Dienst des Unternehmens. Die Vorteile eines Virtual Private Networks liegen auf der Hand: Ihr sichert euch in öffentlichen Netzwerken gegen Hacker ab, schaltet im Netz Inhalte frei, die aufgrund von Geoblocking hierzulande nicht verfügbar wären und surft dank der Verschleierung der eigenen IP-Adresse anonym im Internet.Dabei verfügt das Surfshark VPN über mehr als 3200 RAM-only-Server in 100 Ländern, die mit schnellen Verbindungsgeschwindigkeiten punkten und vertrauenswürdige Protokolle wie WireGuard, IKEv2 und OpenVPN nutzen. Das Versprechen von Surfshark : Auf jedem Server steht mindestens ein Gigabit-Port zur Verfügung und es werden täglich neue 10-Gigabit-Ports hinzugefügt.Und als wenn das noch nicht reicht, profitiert ihr in jedem Surfshark-VPN-Paket von weiteren nützlichen Tools, wie einem Werbe- und Cookie-Pop-Up-Blocker.Surfshark ist vor allem aufgrund der Rundum-Sorglos-Pakete One und One+ die erste Wahl. Sie bieten neben dem beliebten VPN unter anderem einen Echtzeitschutz gegen Viren, Spyware und Malware, informieren euch über mögliche Datenpannen und sorgen dafür, dass ihr Suchmaschinen anonym nutzen und euch mit praktischen E-Mail-Aliasen gegen Spam und lästige Marketing-Newsletter schützen könnt.Das Premium-Paket hält die Möglichkeit bereit, eure Daten aus sämtlichen Unternehmensdatenbanken und Personen-Suchmaschinen zu löschen. So reduziert man das Risiko deutlich, zukünftig Opfer von Phishing-Attacken oder unangenehmen Marketingtricks zu werden.Zu guter Letzt punktet Surfshark mit seinem erstklassigen Service und der vielseitigen Kompatibilität zu nahezu allen Betriebssystemen. Ihr könnt die Software auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten gleichzeitig nutzen, egal ob unter Windows, macOS, Linux, Android, iOS und sogar auf Spielekonsolen und Smart-TVs. Zudem stehen Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox, Edge und Co. bereit.Das aktuell reduzierte 24-Monate-Abonnement könnt ihr risikofrei ausprobieren. Surfshark gewährt euch dafür eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Und sollte tatsächlich einmal etwas nicht funktionieren, steht euch ein 24/7 Live-Support mit Rat und Tat beiseite.