PlayStation 5: Media Markt verkauft neue PS5-Bundles zum Tiefpreis

Im Media Markt Online-Shop erhaltet ihr jetzt die Sony Playstation 5 zusammen mit God of War Ragnarök für nur 549 Euro. Das Bundle aus PS5-Konsole mit Blu-ray-Laufwerk und dem exklusiven Top-Spiel bietet sich für den Next-Gen-Einstieg perfekt an - ein tolles Angebot.

Media Markt Angebote: Weitere Infos zur PlayStation 5 und God of War

Nachdem die PlayStation 5 im Media Markt Online-Shop bereits zuvor samt diverser Spiele (z.B. Hogwarts Legacy, Cod MW II etc.) für 569 Euro verkauft wurde, sinkt der Preis nun auf nur noch 549 Euro . Zumindest, wenn man sich für das God of War-Bundle entscheidet.Die PlayStation 5 , die jüngste Konsolengeneration von Sony, bietet eine Reihe von technologischen Verbesserungen, die ein neuartiges und bahnbrechendes Spielerlebnis ermöglichen. Die PS5 besticht durch einen hochmodernen benutzerdefinierten Prozessor, der einen nahtlosen Übergang zwischen komplexen Gaming-Umgebungen ermöglicht, während die Ray-Tracing-Technologie eine hervorragende Grafikqualität bietet.Die PS5-Konsole verfügt über eine ultraschnelle SSD, die die Ladezeiten drastisch reduziert und fast augenblickliches Laden ermöglicht. Darüber hinaus sorgt der integrierte Tempest 3D AudioTech für ein immersives Klangerlebnis und der DualSense Wireless-Controller bringt durch haptisches Feedback und adaptive Trigger eine neue Ebene der Immersion ins Spiel.Das im Bundle enthaltene Spiel "God of War: Ragnarök" setzt die epische Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus fort. Nach den Ereignissen des vorherigen Spiels treten die beiden eine neue Reise an, um das Schicksal, das auf sie zukommt, in der rauen und mystischen Welt der nordischen Mythologie zu konfrontieren. Mit verbesserten Grafiken, die die Leistung der PS5 voll ausnutzen, liefert Ragnarök eine unglaublich detaillierte und immersive Spielerfahrung.Das Spiel verfügt über komplexe Charakterentwicklungen, eine fesselnde Handlung und ein verbessertes Kampfsystem, das die Spieler vor neue strategische Herausforderungen stellt. Es ist sicherlich ein Titel, der das volle Potenzial der PS5-Technologie ausschöpft und ein Muss für jeden Gaming-Enthusiasten ist.