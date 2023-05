Shark Akkusauger: Dyson-Alternative bei Media Markt für 111 Euro

Auf der Suche nach einem Akku-Staubsauger muss es nicht immer ein teurer Dyson sein. Unter anderem führt Media Markt deutlich günstigere Modelle von Shark, die ebenso mit hoher Saugkraft, viel Zubehör und einer beutellosen Reinigung sämtlicher Bodenarten punkten.

Weitere Details zum Shark ICZ160EUT Akku-Staubsauger

Durch die Preissenkung im Online-Shop erreicht der Shark ICZ160EUT einen neuen Tiefpreis. Bei anderen Händlern müssen sonst 50 Euro mehr eingeplant werden, während Media Markt hier nur 111 Euro aufruft.Der Shark ICZ160EUT ist ein leistungsstarker Akku-Staubsauger, der sich durch seine innovative Technologie und hohe Saugkraft auszeichnet. Das Gerät verfügt über eine AutoSense-Technologie, die automatisch die Saugkraft an den Bodentyp anpasst und somit eine effiziente Reinigung gewährleistet. Zudem ist der ICZ160EUT mit einem Anti-Hair-Wrap-Bürstenkopf ausgestattet, der das Verheddern von Haaren verhindert und eine kontinuierliche Reinigung ermöglicht.Darüber hinaus besticht der Shark ICZ160EUT durch seine Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Durch das praktische Flexology-System kann der Staubsauger problemlos unter Möbeln und in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden. Die LED-Leuchten am Bürstenkopf sorgen zudem dafür, dass auch in dunklen Bereichen keine Staubpartikel übersehen werden.Mit einer Laufzeit von bis zu 50 Minuten und der Möglichkeit, den Akku herauszunehmen und separat zu laden, bietet der Shark ICZ160EUT eine optimale Lösung für eine gründliche und komfortable Reinigung des Zuhauses.