Super Bowl 2023: Philips & Media Markt verlosen große Football-Reise

Mit etwas Glück schicken euch Philips und Media Markt zum Football-Endspiel in die USA - dem Super Bowl 57 in Arizona. Beim Kauf eines der beliebten Ambilight-Fernseher erhaltet ihr die Chance auf die große Reise samt Flug, Hotel, Tickets und Taschengeld für zwei Personen.

Diese Philips-TVs bringen euch zum Super Bowl LVII nach Arizona

Ambilight-TV kaufen und zum Super Bowl fliegen!

Entscheidet ihr euch bis zum 15. Januar 2023 für den Kauf eines Philips Ambilight-TVs auf der Aktionsseite von Media Markt , landet ihr im Lostopf mit einer Chance auf den Super Bowl-Trip zu zweit. Neben den Tickets trägt Philips die Kosten für drei Hotelübernachtungen, den Hin- und Rückflug. Außerdem erhaltet ihr 500 Euro Urlaubsgeld. Wenn es mit der Reise nicht klappt, habt ihr weiterhin die Chance auf eine Kaufpreiserstattung oder die deutsche Touchdown-Party.Das 57. NFL Football-Finale gilt als eines der beliebtesten Sportevents des Jahres . Das kommende Wochenende entscheidet bereits darüber, wer in die Play-offs einzieht, um die AFC- und NFC-Titel kämpft und als Sieger ihrer jeweiligen Conference am 12. Februar 2023 um den Super Bowl-Sieg spielt. Nach aktuellem Stand haben die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles besonders gute Chancen.Eines der Highlights der Touchdown-Aktion bei Media Markt ist der 65 Zoll große Philips 65 OLED 937/12 - natürlich mit Ambilight. Der 4K-Fernseher bietet euch Dolby Vision und Atmos, HDR10+ und einen IMAX Enhanced-Modus für beste Bildqualität. Weiterhin profitiert ihr von HDMI 2.1 und einem 120-Hz-Display samt VRR, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium, um das Maximum aus den jüngsten Spielekonsolen PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X herauszuholen. Hinzu kommen eine bereits integrierte Soundbar von Bowers & Wilkins und das vielseitige Google Android TV-Betriebssystem.Die Auswahl an Ambilight-Modellen im Online-Shop von Media Markt ist groß und auch in der Mittelklasse gibt es viele Fernseher mit grandioser Bildqualität zu günstigen Preisen. Gefallen finden wir zum Beispiel am Philips 55 PUS 8007/12 (55 Zoll), der jetzt nicht nur für reduzierte 699 Euro verkauft, sondern sogar mit einer kostenlosen Soundbar samt Subwoofer ausgeliefert wird. Oder aber man entscheidet sich für "The One", den Philips 50 PUS 8837/12 (50 Zoll) für 799 Euro, mit dem ihr euch ebenso einen cleveren Allrounder und die Chance auf den Super Bowl-Trip ins Haus holt.