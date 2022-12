Media Markt: Philips Smart-TV kaufen und Super Bowl-Reise gewinnen

Mit der Touchdown-Aktion veranstalten Philips und Media Markt ein tolles Gewinnspiel anlässlich des American-Football-Endspiels im Februar. Beim Kauf eines der beliebten Ambilight-TVs erhaltet ihr die Chance auf eine Reise zum Super Bowl oder aber eine saftige Kaufpreiserstattung.

Diese Philips-TVs bringen euch zum Super Bowl LVII nach Arizona

Ambilight-TV kaufen und zum Super Bowl fliegen!

Der 57. Super Bowl findet am 12. Februar im US-amerikanischen Glendale (Arizona) statt und dürfte samt der Halbzeitshow mit Popstar Rihanna erneut zu einem Highlight werden. Noch steht nicht fest, welche Mannschaften gegeneinander antreten, doch dank Philips und Media Markt sowie der großen Ambilight-Touchdown-Aktion könnt ihr euch den Termin schon rot im Kalender anstreichen.Wer sich bis zum 15. Januar 2023 einen der Aktions-Fernseher bei Media Markt zulegt und sich darauf bei Philips registriert, erhält die Chance auf einen Trip zu zweit nach Arizona samt Flug, Tickets für den Super Bowl, drei Hotelübernachtungen und 500 Euro Urlaubsgeld. Weiterhin werden eine Kaufpreiserstattung des Fernsehers über bis zu 100 Prozent oder eine Einladung zur Touchdown-Party verlost.Im Mittelpunkt der großen Touchdown-Aktion steht der 65 Zoll große Philips 65 OLED 707/12 mit 4K-Auflösung, Android TV 11-Betriebssystem und natürlich Ambilight-Beleuchtung. Der OLED-Fernseher eignet sich zudem dank 120 Hz, Dolby Vision, VRR und Co. optimal für Besitzer der Xbox Series X oder PlayStation 5 (PS5), um das Maximum aus den Konsolen herauszuholen. Anstelle der unverbindlichen Preisempfehlung von 2499 Euro werden bei Media Markt jetzt nur noch 1599 Euro fällig. On top gibt es zwei Monate Zugang zum Sportprogramm von DAZN und sechs Monate HD+ als Beigabe.Nicht nur mit den Premium-Modellen sichert man sich eine Chance auf den Super-Bowl-Gewinn, auch die beliebten Einsteiger- und Mittelklasse-Modelle mit Ambilight sind mit von der Partie. So zum Beispiel der Philips 50 PUS 8837/12 (50 Zoll) für nur 777 Euro samt 80-Euro-Geschenkcoupon oder der Philips 55 PUS 8007/12 (55 Zoll) für 699 Euro inklusive DAZN. Vom kompakten 48-Zoll- bis hin zum riesigen 77-Zoll-Format ist somit für jeden etwas dabei . Und dabei überzeugt nicht nur das Philips-Gewinnspiel, sondern auch die niedrigen Preise passend zum Jahresende.