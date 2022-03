NASA-Riesenrakete SLS befindet sich auf dem Weg zur Startrampe

Die Mondmission mit dem Namen Artemis ist das größte Raumfahrtunterfangen seit Jahren und Jahrzehnten. Und langsam wird es auch ernst: Denn die NASA hat begonnen, das Space Launch System aus der Riesenhalle, wo sie zusammengesetzt wurde, zur Startrampe zu fahren.

In all ihrer 100-Meter-Pracht

Gestern Abend hat die National Aeronautics and Space Administration (NASA) den bisher wohl wichtigsten und spektakulärsten Schritt auf der Rückkehr zum Mond gemacht: Denn das Space Launch System (SLS) hat das Vehicle Assembly Building, also die Werkhalle, zum ersten Mal verlassen und befindet sich nun auf dem Weg zur Startrampe.Das bedeutet, dass man die Rakete zum ersten Mal in voller Größe außerhalb eines Gebäudes sehen kann. Das ganze vergangene Jahr wurde das SLS in der Halle zusammengesetzt und auch getestet. Nun befindet sich die für die Artemis-Mission(en) gedachte Rakete auf dem Weg zur Startrampe, um dort den finalen Test, den so genannten Wet Dress Rehearsal, zu absolvieren.Das Ganze überträgt die NASA zur Stunde live auf ihrer Webseite sowie YouTube, der Stream hat gestern Abend um 22 Uhr begonnen und läuft nach wie vor. Grund ist natürlich, dass die Fahrt mit Schneckentempo vor sich geht, genauer gesagt mit einer Geschwindigkeit minimal über einem Kilometer pro Stunde. Dazu kommen regelmäßige Unterbrechung des Zuggefährts, dabei überprüfen die Techniker alles auf vollständige Funktionsfähigkeit.Laut Plan soll die Fahrt etwa elf Stunden dauern, Ziel ist das Launch Pad LC-39B. Das ist eine historische Startrampe, denn von dort aus ging es auch per Apollo-Missionen zum Mond. Wird dieses Pad erreicht, dann muss die rund 100 Meter hohe Rakete auf den nächsten Meilenstein warten, denn im April soll dann das erwähnte Wet Dress Rehearsal erfolgen.Hierbei wird ein regulärer Start simuliert bzw. durchgeführt, der Vorgang aber genau 9,4 Sekunden vor Lift-off abgebrochen. Der Abbruch-Zeitpunkt ist kurz vor dem Zünden der vier großen Shuttle-Ära-Triebwerke unter der Rakete. Der Start ist derzeit für Mai geplant.