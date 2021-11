Singles Day: Media Markt und Saturn starten 11%-Rabatt am 11.11.

Auch in diesem Jahr veranstalten Media Markt und Saturn zum Singles Day 2021 ab 11. November eine große Rabattaktion. Viele Produkte gibt es nur für einen Zeitraum von drei Tagen mit einem Preisnachlass von 11 Prozent. Der eine oder andere Bestpreis dürfte somit gesichert sein.

Der Singles Day gilt nicht nur im asiatischen Raum als beliebter Schnäppchen-Tag, auch in Deutschland ist er neben dem Black Friday (26.11.) und dem Cyber Monday (29.11.) mit vielen Rabattaktionen großer Online-Händler verbunden. Dazu gehören in diesem Jahr auch Media Markt und Saturn , die bereits jetzt auf ihren morgigen Sale hinweisen. Vom 11. November bis einschließlich 13. November kann man hier auf "ausgewählte Produkte" einen pauschalen Rabatt in Höhe von 11 Prozent in Anspruch nehmen. Damit liegt der Preisvorteil nahe an dem der bekannten Mehrwertsteuer-Aktionen.Für alle Kunden der Online-Shops ist es in diesem Jahr vergleichsweise einfach den 11-Prozent-Rabatt mitzunehmen. Alle Produkte, die ab Mitternacht auf den beiden verlinkten Aktionsseiten aufgeführt werden, erhalten einen so genannten Direktabzug. Legt man eines der Technik-Angebote in den Warenkorb , werden dort 11 Prozent vom Kaufpreis abgezogen. Gutscheine oder Coupon-Codes müssen nicht eingegeben werden. Die Lieferung ist zudem in den meisten Fällen versandkostenfrei, bei Großgeräten kann es jedoch zu einem Speditionsaufschlag kommen.Wie üblich sind wenige Produktkategorien vom Singles Day-Rabatt ausgeschlossen. Wer bei Media Markt und Saturn Bücher, Vorbesteller-Artikel, Download-Codes, Gaming-Cards oder Guthabenkarten usw. in den Warenkorb legt, wird feststellen, dass diese nicht im Preis reduziert werden. Leider scheint diese Ausnahme auch für Grafikkarten von Nvidia, AMD und Co. zu gelten, die derzeit stark nachgefragt und aufgrund eines Chipmangels schnell ausverkauft sind. Doch auch abseits davon sollte man viele Schnäppchen finden können. Saturn und Amazon