Kracher-Angebote: Media Markt startet 16% Rabatt auf alle Produkte

Media Markt startet jetzt mit dem Mehrwertsteuer-Rabatt in Höhe von 16 Prozent auf alle Produkte. Nur für kurze Zeit wer­den viele Technik-Angebote im Online-Shop zu echten Schnäppchen, die oft zum Bestpreis verkauft werden.

Infos zur Aktion: Im Warenkorb wird die Mehrwertsteuer in Höhe von 16 Prozent direkt vom Kaufpreis abgezogen. Effektiv liegt der Rabatt jedoch bei 13,79 Prozent. Grund dafür ist, dass sich der Mehrwertsteueranteil auf den Netto-Preis der Produkte bezieht, der ef­fek­ti­ve Rabatt allerdings anhand des für Endverbraucher relevanten Brutto-Preises berechnet wird. Ein Beispiel: 100 Euro + 16% MwSt. = 116 Euro, 116 Euro - 13,79% = 100 Euro.

Ab sofort und bis einschließlich 25. Oktober (Sonntag) veranstaltet Media Markt erneut seine beliebte MwSt.-Aktion , die euch an der Kasse die 16 Prozent Mehrwertsteuer vom Kaufpreis abzieht. Effektiv erhält man somit einen Rabatt von 13,8 Prozent, der auf sämtliche Technik-Produkte angewendet wird, die der Elektronikhändler auf Lager hat oder zeitnah liefern kann. Dabei lohnt es sich schnell zu sein, denn besonders günstige Schnäppchen sind oftmals schnell ausverkauft.Einige wenige Ausnahmen gibt es jedoch. Der MwSt.-Rabatt gilt bei Media Markt nicht auf Vorbesteller-Artikel, Tarife, Download-Inhalte, Gutscheine, Bücher oder Services wie Zu­satz­ga­ran­tien und Lieferkosten. Ab einem Einkaufswert von 59 Euro liefert der Online-Shop be­kannt­lich versandkostenfrei nach Hause. Ebenso gilt der Rabatt, wenn während der Be­stel­lung die Abholung in einer Filiale vor Ort reserviert wird. Sagt uns gerne in den Kom­men­ta­ren, bei welchen Angeboten ihr fündig geworden seid.Unter WinFuture-Lesern gibt es während Rabatt- und Prospektaktionen von Media Markt kla­re Favoriten. Vor allem Speichermedien stehen hoch im Kurs. Dazu zählen vorrangig interne SSDs im SATA- oder M.2-Format sowie oftmals günstige externe Festplatten . In Zeiten von Corona dürften vor allem auch Fernseher , moderne OLED-Modelle und Notebooks oder Desk­top-PCs während des Mehrwertsteuer-Rabatts im Online-Shop weggehen wie warme Sem­meln. Gerade im Preisbereich nahe der 1000 Euro oder darüber machen sich die 16 Prozent respektive 13,8 Prozent deutlich im Geldbeutel bemerkbar.Ebenso bieten sich die Schnäppchen bei Media Markt an, um sich zum Beispiel nach einem neuen Smartphone umzusehen, wobei iPhones und weitere Apple-Geräte von der Ra­batt­ak­tion im Online-Shop teilweise ausgeschlossen zu sein scheinen. Und auch wenn die Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) ebenfalls keinen Preisnachlass erhalten, wäre der Kauf einer güns­ti­gen Nintendo Switch denkbar. Gern wird auch zu den sonst preisintensiven AVM-Routern wie der FritzBox 7590 gegriffen oder man durchstöbert die Kategorien von Haus­halts­ge­rä­ten , wie Akku-Staubsauger, Waschmaschinen oder Kühlschränken.Wie immer gilt, dass das Kontingent einiger Produkte limitiert sein könnte. Deshalb sollte man sich zügig und nicht erst am letzten Tag entscheiden, soweit man ein Schnäpp­chen für sich gefunden hat. Im Laufe des Tages werden wir euch Bestseller von Media Markt auflisten, sobald sich diese herauskristallisieren. Bis dahin führt euch der nachfolgende Button direkt zur MwSt.-Rabattaktion.