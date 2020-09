Huawei Watch GT2 Pro: Neue Edel-Smartwatch mit Wireless-Charging

Huawei bringt mit der Huawei Watch GT2 Pro in Kürze eine neue Smart­watch mit edlem Design auf den Markt, die sich vor allem durch die Inte­gration von Wireless-Charging und eine vergleichsweise lange Akkulauf­zeit auszeichnen soll.

Erstes Modell der Watch GT-Serie mit drahtloser Ladefunktion

Huawei

Die Huawei Watch GT2 Pro besitzt ein 1,39 Zoll großes, kreisrundes OLED-Display mit 454x454 Pixeln Auflösung und Touchscreen. Dieses steckt in einem Edelstahlgehäuse, das in mehreren Farben angeboten und mit Armbändern aus Kunststoff oder Leder kombiniert wird. Mit einem Durchmesser von gut 46 Millimetern ist die neue Huawei-Smartwatch eher für breite Handgelenke geeignet.Technisch entspricht auch die Watch GT2 Pro im Grunde der normalen Huawei Watch GT2, bietet sie doch ebenfalls 32 Megabyte RAM, vier Gigabyte Flash-Speicher, GPS-Unterstützung sowie eine Wasserdichtigkeit bis 50 Meter. Mit einem 455 mAh großen Akku und dem proprietären Betriebssystem von Huawei soll die neue Uhr Laufzeiten von bis zu 14 Tagen erzielen.Muss der Akku dann doch mal geladen werden, kann dies bei der Huawei Watch GT2 Pro auf Wunsch auch drahtlos erfolgen, was in der Produktreihe durchaus eine Neuerung darstellt. Abgesehen davon bietet auch die Watch GT2 Pro natürlich wieder diverse Fitness-Funktionen, die durch Gyroskope und andere Sensoren ermöglicht werden.Dazu gehören unter anderem natürlich das Zählen von Schritten und Stufen, die Erfassung der Herzfrequenz und der Herzfrequenzzonen, die Auswertung der Schlafdauer und -qualität, eine Ermittlung des Stress-Niveaus und die Erfassung des Sauerstoffgehalts des Blutes. Mit diversen Sportmodi kann man außerdem beim Laufen, Schwimmen, Radfahren, Wandern, Golfspielen, Skifahren, Fitness, Gymnastik oder auch Tennis Daten erfassen.Die Verbindung zum jeweiligen Host-Smartphone wird mittels Bluetooth 5.1 hergestellt und es gibt die Option, die Huawei Watch GT2 Pro auf Wunsch auch als Musik-Player zu verwenden, wenn man drahtlose Kopfhörer damit verbindet und den internen Speicher nutzt. Die neue Huawei-Smartwatch dürfte in den nächsten Wochen auch in Deutschland auf den Markt kommen und wird dann wohl rund 280 Euro kosten.