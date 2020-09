Apple AirPlay 2: Besitzer älterer LG OLED-TVs schauen in die Röhre

LG scheint sein Versprechen nicht einhalten zu können, ältere OLED- und UHD-Fernseher mit einem Update für Apple AirPlay 2 und HomeKit zu ver­sorgen. Der Konzern bestätigt, dass die Pläne, entsprechende Firm­ware auch für 2018er-Modelle anzubieten, vom Tisch sind.

Käufer alter LG-Fernseher (2018) machen ihrem Ärger Luft

Neue 2020er-TVs jetzt stark reduziert!

LG

Besitzer diverser LG OLED- und 4K-Fernseher aus dem Jahr 2018 zeigen sich enttäuscht, nachdem der südkoreanische Hersteller auf Twitter (via MacRumors ) verlauten ließ, dass versprochene Software-Updates von der einstigen Support-Agenda gestrichen worden. Erst vor wenigen Monaten gab man bekannt, die älteren Smart-TVs der UK- und SK-Reihe sowie die weit verbreiteten OLED-Modelle der Serien B8 bis Z8 spätestens im Oktober 2020 per Firmware-Aktualisierung mit Features wie AirPlay 2 und der Integration des Apple HomeKit auszustatten.Zum Zeitpunkt der Ankündigung wurden die mittlerweile beinahe abverkauften LG-Fernseher der 2018er-Generation vergleichsweise günstig von diversen Online-Händlern angeboten, so dass viele das Update-Versprechen als Kaufentscheidung herangezogen haben. Entsprechend tief sitzt der Frust, den Betroffene unter anderem in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck bringen. Die Eingliederung in das Apple-Ökosystem fällt somit aus und ist lediglich den LG OLED-, NanoCell- und UHD-TVs aus den Jahren 2019 und 2020 vorbehalten.Eine di­rek­te Integration von AirPlay 2 ermöglicht das Streamen von Musik, Videos oder allgemeinen Bildschirminhalten von iPhones , iPads sowie Macs auf LG-Fernseher, ohne zusätzlich den Weg über die Set-Top-Box Apple TV ein­zu­schla­gen. Zudem hätte das Firmware-Update die Eingliederung in das HomeKit ermöglicht, wel­ches vorrangig zur Smart-Home-Steuerung ent­wor­fen wurde. Über die Sprachassistentin Siri oder passende Apps wäre somit eine Fern­steue­rung des LG-Fernsehers möglich gewesen, zum Beispiel zum Anpassen der Lautstärke etc.Bisher ist nicht bekannt, was das Umdenken bei LG hervorgerufen hat. Auch technische Hin­der­nis­se sind nicht auszuschließen. Die früheren Hinweise auf die Aktualisierung von 2018er-Modellen wurde bereits vorsorglich von den entsprechenden Support-Webseiten entfernt.