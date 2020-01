Gehörloser Mann verklagt Pornoseiten, weil sie keine Untertitel anbieten

Weil es ja bekanntlich bei Pornofilmen vor allem um die ausgefeilten Kon­ver­sa­tionen und um die so unterstützende, fesselnde Story geht, hat ein ge­hör­loser Mann in den USA mehrere Porno-Webseiten verklagt, da sie laut Klagschrift keine Untertitel anbieten.

Zwei unbefriediegende Webseiten-Besuche

Stellungnahme von Pornhub

Dadurch, so heißt es in der Klage, verletzten An­ge­bote wie Pornhub, RedTube und YouPorn das in den USA geltende Gleichstellungsgesetz von Menschen mit Behinderungen. Wie unter an­de­rem Good Morning America berichtet, hat ein in New York lebender gehörloser Mann die Sam­mel­kla­ge angestrengt, da er aufgrund feh­len­der Un­ter­ti­te­lung der Pornos diese Filme nicht voll und ganz so konsumieren kann, wie das ein Mensch ohne Behinderung kann.In der am Donnerstag in New York eingereichten Klage heißt es ganz kon­kret, der Mann habe versucht, im Oktober 2019 und Januar 2020 Videos auf Pornhub mit dem Titel "Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew" und "Sexy Cop Gets Witness To Talk" und andere an­zu­se­hen, konnte das aber aufgrund der fehlenden Untertitelung auf den Webseiten nur ein­ge­schränkt.In der Klage heißt es nun, dass Pornhub, RedTube und YouPorn wissentlich gegen den "Ame­ri­cans with Disabilities Act" (ADA/Gleichstellungsgesetz) von 1990 verstoßen. Ein Teil des Ziels des ADA ist es, "vollen und gleichen Genuss" von Gütern, Dienstleistungen, Ein­rich­tun­gen und Privilegien einer öffentlichen Unterkunft zu bieten - und eben dabei ver­sa­gen die Web­sei­ten-Anbieter. Nun fordert er Schadensersatz.Der Kläger ist im Übrigen kein Unbekannter - er klagte unter anderem schon gegen Fox News, um bessere Untertitelung zu erreichen und sich für die gesetzlich verankerten Rechte ein­zu­set­zen. Corey Price, Vizepräsident von Pornhub, hat sich gegenüber der Nach­rich­ten­agen­tur AFP bereits zu dem Fall geäußert. In seiner Er­klä­rung hieß es, dass Pornhub auch spezielle An­ge­bo­te mit Untertitel habe, daher zeigte Price sich sehr überrascht von der Klage.