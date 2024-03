Umfrage: Die beliebtesten Smartphone-Hersteller in Deutschland

Smartphones in Deutschland: Samsung liegt vorn

Samsung und Apple sind mit Abstand die in Deutschland am weitesten verbreiteten Smartphone-Hersteller. Das zeigen Daten der Statista Consumer Insights. Demnach nutzen 36 Prozent der Befragten ein Smartphone des südkoreanischen Herstellers Samsung . Dieser deckt bei seinem Angebot an Mobiltelefonen einen weiten Preisbereich ab - von Einsteigergeräten mit einem Straßenpreis von unter 100 Euro bis hin zu Spitzengeräten für über eintausend Euro. Auf dem zweiten Rang landet Premiumhersteller Apple mit 34 Prozent Anteil bei den Befragten. Die Preisrange startet hier bei derzeit 529 Euro für das iPhone SE 2.Andere Hersteller spielen eine eher untergeordnete Rolle in Deutschland. Angeführt wird das Feld von den beiden chinesischen Hersteller Xiaomi und Huawei. Xiaomi brachte im Jahr 2011 sein erstes Smartphone auf den Markt und konnte in China schnell Marktanteile gewinnen. In den letzten Jahren ist Xiaomi vermehrt auch außerhalb Chinas aktiv und gehört mittlerweile in Europa zu den führenden Smartphone-Herstellern. Mit einem weltweiten Absatz von rund 189 Millionen Smartphones im Jahr 2020 gehörte Huawei ebenfalls zu den führenden Herstellern auf dem Mobiltelefonmarkt. Im Jahr 2021 sind der Umsatz und die Smartphone-Verkäufe aufgrund der US-Sanktionen allerdings deutlich eingebrochen. Überraschend abgeschlagen landet der US-Konzern Google mit nur 3 Prozent Anteil bei den Befragten auf Platz fünf. Google ist mit seinen Pixel-Handys im Mittelklasse- bis Premiumsegment zu finden.Die Statista Consumer Insights untersuchen das Konsumverhalten und die Mediennutzung von Konsumenten weltweit und deckt dabei Online- und Offline-Aktivitäten ab. Hier können Sie in der Global Umfrage aus mehr als 55 Ländern mit jeweils bis zu 60.000 Befragten pro Land und Update auswählen und Ihre (zukünftigen) Kunden finden.