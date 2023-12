Mobil bezahlen: Wie weit verbreitet ist eigentlich Apple Pay?

Im Dezember 2018 wurde Apple Pay in Deutschland eingeführt. Seitdem hat sich der Zahlungsdienst auf Online-Plattformen und physischen Verkaufsstellen (POS) im ganzen Land weit verbreitet. Die weitreichende Verfügbarkeit hat zu seiner wachsenden Akzeptanz bei den Nutzern beigetragen. Laut Daten der Statista Consumer Insights nutzen rund 46 Prozent der in Deutschland befragten Personen Apple Pay beispielsweise in Geschäften und Restaurants. Online sind es hingegen nur etwa 16 Prozent - hier dominiert vor allem PayPal den Markt.



Noch überzeugter von Apple Pay sind zum Beispiel die Bewohner Frankreichs und Großbritanniens. Rund 63 beziehungsweise 70 Prozent der Befragten zahlen dort an physischen Points-Of-Sale mit dem Smartphone per Apple Pay. Ähnlich wie auf dem deutschen Markt verringert jedoch der starke Wettbewerb im Online-Bereich die Nutzerbasis deutlich. Das einzige Land, in dem Apple Pay beim Online-Shopping häufiger genutzt wird als offline ist China mit 22 Prozent. Die chinesischen Nutzer von Mobile- und Online-Payment verlassen sich vor allem auf die lokalen Marktführer AliPay und WeChat Pay.

