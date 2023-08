Erneuerbare Energien: Der Trend geht zum Balkonkraftwerk

Kleine Solaranlagen für die Balkonmontage erfahren derzeit einen großen Popularitätsschub. Wie die Grafik auf Basis von Daten der Bundesnetzagentur zeigt, befinden sich derzeit (August 2023) rund 47.000 dieser sogenannten Balkonkraftwerke in Deutschland in Betrieb. Gegenüber dem Stand von Dezember 2022 ist das ein Plus von rund 35.000 Anlagen. Im Bundesland Hessen sind auf 100.000 Einwohner gerechnet bislang die meisten dieser Anlagen installiert worden. Schlusslichter im Vergleich sind Hamburg, Bremen und Brandenburg mit jeweils weniger als 10 in Betrieb befindlichen Einheiten pro 100.000 Einwohner.Ein Balkonkraftwerk ist ein Photovoltaikmodul, welches über einen Stecker für die Steckdose oder zugelassenen Spezialstecker für Spezial-Steckdosen und einen integrierten Wechselrichter verfügt. Haushalte mit Balkon oder Terrasse können mit dieser Mini-Solaranlage Strom für den eigenen Bedarf beziehen und so einen Beitrag zur Energiewende leisten - und natürlich die Stromrechnung reduzieren.Die Stromproduktion mit kleinen Balkonkraftwerken soll übrigens in Zukunft einfacher werden. Das Bundeskabinett will dazu heute ein sogenanntes Solarpaket beschließen. In Kraft treten könnten die Regeln dann zum neuen Jahr. Die Reform soll bürokratische Hürden abbauen und den Ausbau der Solarenergie in Deutschland weiter beschleunigen.