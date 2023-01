Neben Amazon und Google: Meta dominiert mit DSGVO-Verstößen

Die irische Datenschutzbehörde DPC hat zum Jahresbeginn zwei Strafen gegen Meta verhängt. Wegen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von Facebook soll das Unternehmen 210 Millionen Euro zahlen, weitere 180 Millionen Euro Strafe entfallen auf Instagram.Laut netzpolitik.com "geht es um einen Taschenspieler-Trick, mit dem Meta die DSGVO umschiffen wollte. Unmittelbar vor dem Inkrafttreten der Regeln im Mai 2018 verschob der Konzern die Zustimmung für die Verarbeitung personenbezogener Daten seiner Nutzer:innen in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Um solche Daten zu Werbezwecken einsetzen zu dürfen, ist jedoch eine informierte Einwilligung notwendig - eine in den AGB versteckte Klausel zählt nicht dazu.Damit ist das Unternehmen nun mit sechs Einträgen in den DSGVO-Top 10 vertreten, deren Gesamtvolumen sich auf über 1,3 Milliarden Euro beläuft. Neben Meta ist auch Google mit drei Einträgen im Ranking vertreten. Unangefochtene Nummer 1 bleibt aber Amazon mit einer 746-Millionen-Euro Rekordstrafe. Das Vergehen des E-Commerce-Riesen: Nichteinhaltung der allgemeinen Grundsätze der Datenverarbeitung.