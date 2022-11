Private Raumfahrt: USA und China führend in der Raumfahrt 2.0

Die private Raumfahrt ist mittlerweile ein Milliardengeschäft. Space Capital zufolge wurden seit 2014 rund 265 Milliarden US-Dollar in Weltraum-Startups investiert. Fast die Hälfte dieser Summe ist in Unternehmen in den USA geflossen. Weitere 30 Prozent wurden in chinesische Unternehmen investiert.Raumfahrt 2.0 steht für einen neuen Boom in der Raumfahrt, der primär von Unternehmen, darunter zunehmend Startups, geprägt wird. Kommerzielle Akteure sorgen mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen dafür, dass Innovationen in der Raumfahrt an Dynamik gewinnen. Diese Entwicklung ist insofern neu, als dass Raumfahrt zuvor fast ausschließlich von staatlichen Akteuren finanziert und von wenigen etablierten Unternehmen, wie Boeing, Airbus oder Lockheed Martin sowie u.a. Northrop Grumman, betrieben wurde.Das von Elon Musk im Jahr 2002 gegründete Unternehmen SpaceX ist derzeit führend bei der Anzahl der Starts von Raumfahrzeugen. Bekannt wurde SpaceX vor allem durch seine Versorgungsflüge zur internationalen Raumstation (ISS). Ende Mai 2020 erreichte der erste bemannte Flug von SpaceX die Internationale Raumstation ISS.Rund 2.800 Starlink-Satelliten vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX kreisten im August 2022 um die Erde. SpaceX will mit insgesamt 12.000 im erdnahen Orbit stationierten Satelliten einen weltweiten Internetzugang aufbauen. Am 15. September 2021 beförderte SpaceX zudem vier Weltraumtouristen für drei Tage ins All - es war die weltweit erste All-Mission ohne Profi-Astronaut. Langfristig plant SpaceX den Mars zu besiedeln.