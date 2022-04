Kryptowährungen: Bitcoin hält sich bei 40.000 US-Dollar

Die Kryptowährungen performten aufgrund einiger Marktrisiken in verschiedenen Teilen der Welt zuletzt uneinheitlich. Bedenken wegen der geopolitische Konflikte, die von Russlands Invasion der Ukraine ausgehen, Chinas jüngster COVID-19-Ausbruch und Eindämmungsmaßnahmen und Anzeichen einer bevorstehenden Rezession in den USA oder Europa demotivieren Anleger.



Der Bitcoin bewegt sich momentan um die 40.000-Dollar-Marke und liegt damit etwa 7.000 US-Dollar unter dem Kurs des Monatsbeginns. Auch Ethereum musste im April deutlich an Wert einbüßen. Dogecoin hingegen schaffte es, beflügelt von Elon Musks Twitter-Übernahme, den Kurs um rund 26 Prozent anzuheben - eine der Kryptomünzen ist derzeit für 0,16 US-Dollar zu haben (Stand: 26.04.2022; 10:59 MESZ)



Die Marktkapitalisierung aller Kryptomünzen bewegt sich momentan um die Marke von 1,86 Billionen. Ether besitzt durch das vielfältig genutzte Ethereum-Netzwerk und die wachsende NFT-Industrie eine Marktdominanz von etwa 19 Prozent. Bitcoins Anteil am Marktwert aller Kryptowährungen schrumpfte hingegen von 70 Prozent Anfang des letzten Jahres auf nur noch etwa 41 Prozent im April 2022.

