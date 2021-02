Bitcoin verbraucht mehr Strom als die Niederlande

Der Bitcoin verbraucht laut Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index aktuell rund 119 Terawattstunden Strom pro Jahr. Das ist mehr, als beispielsweise die Schweiz oder Neuseeland in einem Jahr an Strom verbrauchen. Von 219 der im CIA Factbook gelisteten Länder und Gebiete verbrauchen nur 30 mehr als die Digitalwährung. Deutschland liegt in diesem Ranking mit 537 Terawattstunden auf Platz sechs hinter China, den USA, Indien, Japan und Russland.Das alles sind wohlgemerkt Schätzwerte. Im Fall des Bitcoins besteht hinsichtlich des tatsächlichen Energiebedarfs eine große Unsicherheit - die Untergrenze setzen die Analysten derzeit bei etwa 40, die Obergrenze bei 265 Terawattstunden an. Zum Vergleich: Die für Bitcoin aufgewendete Energie könnte alle Teekessel in Europa für fast vier Jahre zum Kochen bringen oder alternativ die Cambridge University für 662 Jahre mit Elektrizität versorgen.