Star Wars Day: May the 4th be with you

Möge die Macht mit dir sein! Star Wars-Fans auf der ganzen Welt feiern am 4. Mai ihre Lieblingsfilme. Entstanden ist der Tag durch den Wortwitz aus der englischen Datumsbezeichnung "May, the fourth" und dem Star-Wars-Satz "May the force be with you". Mit Einspielergebnissen in Milliardenhöhe gehört die Star-Wars-Reihe zu den erfolgreichsten Werken der Filmgeschichte. Kommerziell am erfolgreichsten war bisher Episode VII: Das Erwachen der Macht, die 2015 in die Kinos kam und bei Produktionskosten in Höhe von rund 245 Millionen US-Dollar mehr als das achtfache einspielte, wie die Grafik zeigt.



Die Grafik zeigt die Produktionskosten und das weltweite Einspielergebnis der Star-Wars-Filme.

Quelle: Statista.com Quelle: Statista.com

