Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris starten am 26. Juli und werden zur Freude aller Sportfans auch im Free-TV übertragen. Für eure Olympia-Pläne findet ihr hier einen Überblick über die Sender, Live­streams, Sportarten, Zeitpläne und vieles mehr.

Wettkämpfe in der Stadt der Liebe

Wann finden die Olympischen Spiele 2024 statt?

Welche Sender übertragen Olympia 2024?

Eurosport 1, ARD und ZDF: Die ersten Zeitpläne

Übertragung: Livestream statt Free-TV und Pay-TV

Waipu.tv für 9,99 Euro Inkl. 2 Jahre Perfect Plus-Paket

Zum Angebot

Sommerspiele 2024 in Paris: Welche Sportarten gibt es?

Welche Sportarten sind vertreten? Badminton, Bahnradsport, 3x3-Basketball, Basketball, Beachvolleyball, BMX Racing, Bogenschießen, Boxen, Breaking, Fechten, Freiwasserschwimmen, Fußball, Gewichtheben, Golf, Handball, Hockey, Judo, Kanu, Kunstturnen, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Mountainbike, Radsport, Reiten, Rhythmische Sportgymnastik, Ringen, Rudern, Rugby, Schießen, Schwimmen, Segeln, Skateboard, Sportklettern, Surfen, Synchronschwimmen, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Trampolinspringen, Triathlon, Volleyball, Wasserball, Wasserspringen

Olympische Sommerspiele: Deutsche Erfolge erwartet?

Kurz und knapp: Infos zu Olympia 2024

Wann finden die Spiele statt? Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris finden offiziell vom 26. Juli bis 11. August statt. Allerdings beginnen die ersten Wettkämpfe bereits am 24. Juli mit Vorrunden in Fußball, Handball, Rugby und Bogenschießen.



Die feierliche Eröffnungszeremonie ist für den 26. Juli geplant und findet erstmals nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt. Über 600.000 Zuschauer werden dazu erwartet. Wie kann ich die Spiele verfolgen?



Eurosport überträgt als einziger Sender an allen 19 Wettkampftagen rund um die Uhr. Über den Streamingdienst Discovery+ kann man gegen eine Gebühr von 3,99 Euro pro Monat jede Sekunde der Spiele live verfolgen. Unser Tipp: In Deutschland werden die Olympischen Spiele umfangreich im Free-TV und online übertragen. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte und werden täglich bis zu 15 Stunden live im TV berichten. Zusätzlich bieten sie online bis zu zehn parallele Livestreams an.Eurosport überträgt als einziger Sender an allen 19 Wettkampftagen rund um die Uhr. Über den Streamingdienst Discovery+ kann man gegen eine Gebühr von 3,99 Euro pro Monat jede Sekunde der Spiele live verfolgen. TV-Streaming via Waipu.tv inklusive ARD, ZDF und Eurosport 1. Welche Sportarten sind vertreten? Bei den Olympischen Spielen in Paris werden Athleten in 32 Sportarten und 329 Wettbewerben um Medaillen kämpfen. Zu den klassischen olympischen Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen und Turnen gesellen sich auch neuere Sportarten.



Breaking (Breakdance) feiert in Paris seine olympische Premiere. Auch Skateboarding, Sportklettern und Surfen, die in Tokio 2021 erstmals olympisch waren, sind wieder dabei. Die meisten Entscheidungen fallen in der Leichtathletik (48) und im Schwimmen (35). Wo finden die Wettkämpfe statt? Die Wettkämpfe verteilen sich auf verschiedene Standorte in und um Paris. Viele ikonische Locations der Stadt werden als Kulisse dienen. So finden Beachvolleyball am Eiffelturm, Bogenschießen an der Esplanade des Invalides und Reiten in Versailles statt.



Das Stade de France in Saint-Denis ist Austragungsort für Leichtathletik und Rugby. Einige Fußballspiele werden in anderen französischen Städten wie Marseille, Lyon und Nizza ausgetragen. Die Surfwettbewerbe finden sogar auf Tahiti in Französisch-Polynesien statt. Wie viele Athleten nehmen teil? An den Olympischen Spielen in Paris werden voraussichtlich etwa 10.500 Athletinnen und Athleten aus über 200 Nationen teilnehmen. Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele soll die gleiche Anzahl an Männern und Frauen vertreten sein.



Für das deutsche Team sind bisher 460 Athletinnen und Athleten nominiert, wobei bis zum Beginn der Spiele noch weitere nachrücken können. Auch Athleten aus Russland und Belarus dürfen unter strengen Auflagen als neutrale individuelle Athleten teilnehmen. Gibt es noch Tickets? Der Ticketverkauf für die Olympischen Spiele 2024 läuft bereits seit einiger Zeit. Obwohl viele Karten bereits vergeben sind, besteht noch die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Seit dem 5. Juli 2023 können Interessierte direkt auf der offiziellen Olympia-Seite Karten kaufen.



Die Preise für die noch verfügbaren Tickets liegen zwischen 24 und 320 Euro. Insgesamt sollen knapp zehn Millionen Tickets für die Spiele zur Verfügung stehen, wovon eine Million sogar für unter 24 Euro erhältlich sein soll. Was sind die Besonderheiten? Die Olympischen Spiele 2024 in Paris versprechen einige Besonderheiten. Die Eröffnungsfeier findet erstmals nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt, mit Athleten auf Booten. Paris wird die zweite Stadt, die dreimal Olympische Sommerspiele ausrichtet.



95% der Wettkampfstätten existieren bereits, was den Nachhaltigkeitsaspekt unterstreicht. Viele Wettkämpfe finden an ikonischen Orten statt, wie Beachvolleyball am Eiffelturm. Mit Breaking ist eine völlig neue Sportart olympisch, die urbane Jugendkultur repräsentiert. Gibt es Kontroversen? Wie bei vielen Großveranstaltungen gibt es auch im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris Kontroversen. Es gab Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen auf den Baustellen, insbesondere für illegal beschäftigte Immigranten. Nach Protesten wurden einige Forderungen nach besseren Bedingungen erfüllt.



Kritik gab es auch an der Deportation von Obdachlosen aus Paris in andere Regionen Frankreichs, was als "soziale Säuberung" bezeichnet wurde. Zudem bestehen Zweifel an der Wasserqualität der Seine, wo Freiwasserschwimmen und Triathlon stattfinden sollen.

Waipu.tv für 9,99 Euro Inkl. 2 Jahre Perfect Plus-Paket

Zum Angebot

Die französische Hauptstadt Paris bereitet sich auf ein sportliches Großereignis vor: Zum dritten Mal nach 1900 und 1924 ist die "Stadt der Liebe" Gastgeber der Olympischen Sommerspiele. In den kommenden Wochen werden sich die besten Athletinnen und Athleten der Welt in 32 Sportarten und 329 Wettbewerben messen. Die Organisatoren versprechen unter dem Motto "Ouvrons Grand les Jeux" (dt. Lasst uns die Spiele weit öffnen) ein spektakuläres Event, das die ganze Stadt einbezieht.Offiziell beginnen die Olympischen Spiele am 26. Juli 2024 mit einer außergewöhnlichen Eröffnungsfeier. Statt wie üblich in einem Stadion wird die Zeremonie auf der Seine stattfinden. Auf 160 Booten werden die teilnehmenden Nationen durch Paris fahren - vorbei an berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm und dem Louvre. Bis zu 600.000 Zuschauer sollen die Feier live miterleben können.Tatsächlich starten die ersten Wettkämpfe aber schon zwei Tage früher: Am 24. Juli beginnen die Vorrunden im Fußball und Rugby. Die letzten Medaillen werden am 11. August 2024 vergeben, bevor am Abend die Schlussfeier im Stade de France stattfindet. Insgesamt erstrecken sich die Spiele also über 19 Tage. Ein Novum ist, dass erstmals die gleiche Anzahl an Männern und Frauen teilnehmen wird, was die Gleichberechtigung im Sport unterstreicht.Sportfans in Deutschland können sich auf eine umfangreiche TV-Be­richt­er­stat­tung freuen. Die Übertragungsrechte liegen bei Warner Bros. Discovery, die über Eurosport im Free-TV und den Streamingdienst Discovery+ berichten werden. Zusätzlich haben sich ARD und ZDF Sublizenzen gesichert, um live im Free-TV und Stream zu berichten.Die öffentlich-rechtlichen Sender werden sich bei der Live-Übertragung täglich abwechseln und bis zu 15 Stunden Olympia pro Tag im Fernsehen zeigen. Darüber hinaus bieten sie online bis zu zehn parallele Livestreams an. Eurosport 1 wird als einziger Sender an allen 19 Wettkampftagen rund um die Uhr live aus Paris berichten. Diese breite Abdeckung ermöglicht es den Zuschauern, auch Nischensportarten zu verfolgen.Die TV-Sender haben bereits erste Sendeschemata veröffentlicht. ARD und ZDF starten ihre Übertragungen am 25. Juli mit den Vorrundenspielen im Fußball. Ab dem offiziellen Eröffnungstag wechseln sie sich täglich ab. Die Sendezeiten variieren je nach Wettkampfprogramm, beginnen aber meist zwischen 7:30 Uhr und 9:00 Uhr morgens und enden gegen Mitternacht.Eurosport geht noch früher auf Sendung: Bereits am 24. Juli überträgt der Sportsender die ersten Spiele im 7er-Rugby und Fußball. Während der gesamten Olympischen Spiele sendet Eurosport 1 dann durchgehend live aus Paris. Besonders spannend dürfte das Wochenende vom 3. August werden, an dem zahlreiche Entscheidungen im Schwimmen und in der Leichtathletik anstehen.Für Fans, die Olympia flexibel verfolgen möchten, gibt es zahlreiche Streaming-Optionen. ARD und ZDF bieten in ihren Mediatheken kostenlose Livestreams und On-Demand-Inhalte an. Hier können bis zu zehn parallele Events gleichzeitig verfolgt werden.Eine besonders attraktive Option bietet der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv . Mit seinem umfangreichen Programmpaket können Nutzer nicht nur die Free-TV-Übertragungen von ARD, ZDF und Eurosport 1 live und in HD-Qualität streamen, sondern auch auf eine Vielzahl von Zusatzfunktionen zugreifen.Dazu gehören Restart, Pause und eine Online-Videothek. Waipu.tv bietet zudem die Möglichkeit, Inhalte aufzunehmen und später anzuschauen - ideal für Berufstätige oder Nachteulen , die tagsüber keine Zeit zum Zuschauen haben und trotzdem keinen spannenden Moment der Olympischen Spiele verpassen wollen.Für absolute Olympia-Enthusiasten empfiehlt sich hingegen ein Abo beim Streamingdienst Discovery+. Hier gibt es für 3,99 Euro pro Monat jede Sekunde der Spiele live zu sehen - das umfangreichste Angebot aller Anbieter.In Paris werden Athletinnen und Athleten in 32 Sportarten um olympisches Gold kämpfen. Neben klassischen Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen und Turnen gibt es auch Neuerungen im Programm. So feiert Breaking, eine Form des Break­dance, sein olympisches Debüt. Auch im Sportklettern und Skateboarden, die in Tokio 2021 erstmals dabei waren, werden wieder Medaillen vergeben.Zu den Publikumsmagneten dürften wieder die Mannschaftssportarten zählen. Im Fußball, Basketball, Handball und Volleyball werden sowohl Männer- als auch Frauenteams um Gold kämpfen. Eine Besonderheit ist das 3x3-Basketball, bei dem drei Spieler pro Team auf einen Korb spielen - eine dynamische Variante, die 2021 in Tokio erstmals olympisch war.Insgesamt wird es 329 Medaillenentscheidungen geben, wobei die Leichtathletik mit 48 Entscheidungen die meisten Medaillenchancen bietet.Die deutschen Sportfans können sich auf eine starke Delegation des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) freuen. In vielen Disziplinen haben sich deutsche Sportler und Sportlerinnen qualifiziert. Besonders die Mann­schafts­sport­ar­ten lassen auf Erfolge hoffen: Sowohl die Basketball-Teams der Männer und Frauen als auch die Handball-Nationalmannschaften beider Geschlechter haben sich einen Startplatz gesichert.In der Leichtathletik gehören die deutschen Speerwerfer traditionell zu den Medaillenkandidaten. Auch im Schwimmen, Rudern und Reiten darf man auf Edelmetall hoffen. Eine spannende Frage wird sein, ob die Beach­vol­ley­bal­le­rin­nen Laura Ludwig und Louisa Lippmann an frühere Erfolge anknüpfen können. Ludwig holte 2016 in Rio Gold und tritt nun mit einer neuen Partnerin an.In den neuen olympischen Sportarten wie Breaking und Skateboarden könnte Deutschland ebenfalls für Überraschungen sorgen, da hier eine junge, talentierte Generation heranwächst.Die Olympischen Spiele 2024 in Paris versprechen somit auch aus deutscher Sicht, ein interessantes Sportereignis zu werden. Mit der Mischung aus tra­di­tio­nel­len und neuen Sportarten, den Wett­kampf­stät­ten inmitten der Stadt und der umfassenden medialen Berichterstattung dürfen sich Sportfans auf spannende Wochen freuen.